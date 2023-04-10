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Сегодня, 08:35

Орлов: «Родригао играет с больным коленом, не может пас отдать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что защитник «Зенита» Родригао играет с больным коленом.

— Что насторожило в игре гостей? Ну вот в перерыве Кузяев, отвечая на вопрос о пропущенном голе, подчеркнул, что таков стиль «Зенита» — разыгрывать мяч низом от ворот. Хорошо. Но ведь Ренан мог сыграть и по-другому. Зачем он отдал пас в центр? Это же риск. Слева стоит Дуглас Сантос — чем не адресат?

Сегодня я понял, в чем проблема Родриаго. Он же играет с больным коленом. Он никак не может отдать пас. У него постоянные спазмы... Помните, когда бразилец рухнул на газон? Его же никто не задел. Колено, по всей видимости, не выдерживает. Но ввиду важных матчей Семак делает на него ставку. Не знаю, нужно ли выпускать Родригао против «Ростова». Посмотрим. Если колено продолжит так сильно беспокоить, то, возможно, стоит парня и пожалеть и дать шанс Чистякову.

Поражает способность Вендела взорваться, ускориться, его аритмия, возможность менять вектор атак. Он прекрасно готов физически. Настоящий трудяга! Вот Вендел, Малком и Клаудиньо бегают сейчас больше остальных, — сказал Орлов.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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