Орлов об игре Дзюбы за «Локомотив»: «Он забивает слабым командам. «Зенит» и ЦСКА его нейтрализовали»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

— Как оцените прогресс Артема Дзюбы в «Локомотиве»?

— Какой там прогресс? Дзюба — состоявшийся игрок. Но он уже не может бегать столько, сколько необходимо в современном футболе. Наш футбол деградировал. Посмотрите, кому Артем забивает — командам, которые по составу ниже уровня «Локомотива». Когда он играл против ЦСКА и «Зенита», его нейтрализовали. Мы же равняемся на Европу, хотим играть в еврокубках. Посмотрим, окажется ли нужен Дзюба «Локомотиву» против европейских команд.

— Дзюба — лучший игрок весны по системе гол+пас. Почему тогда остальные не показывают таких цифр?

— Это доказательство того, что наш футбол деградирует. Выходит человек, который не тренировался несколько месяцев, и становится королем. Вот уровень российского футбола. Дзюба уже не бегает так, как раньше, не уходит во фланги. Я был удивлен тактике Талалаева в последнем матче. Идут сбросы на Дзюбу, а он всегда свободен — почему Талалаев не сказал своим игрокам следить за атакой «Локомотива»? Дзюба хорош для российского футбола, но не более.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 матчах за железнодорожников.

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