Комментатор Дурасов о разговоре с Гогниевым: «У него, видимо, есть больные темы»

Сегодня, 16:38
Комментатора Сергей Дурасов прокомментировал разговор с главным тренером «Химок» во время матча 15-го тура РПЛ.
— Ничего не случилось. Просто у Спартака Гогниева, видимо, есть больные темы. Его можно понять. У его команды беда с результатами и игрой. Он пытается всячески находить плюсы, но минусы не замечать нельзя. На этих минусах и были основаны вопросы. Например, мистика с возвращением Идову в заявку. Я просто спросил, почему так.
— Его задела именно эта тема?
— Было три вопроса. Первый был связан с его фразой на пресс-конференции. Ему уже что-то не понравилось, хотя вопрос абсолютно нормальный.
— Ты не испугался в перерыве?
— Нет. Понимаю состояние человека, у которого очень много не получается. Эта серия нуждается в чуде. Если бы там был какой-то обычный прохожий, достаться могло и ему. Я его понимаю, мне нравится, когда в российском футболе происходит что-то подобное. Он отличный мужик, тренер. Горячие эмоции, куда деваться? Все суждения о том, что его надо отстранить — полный бред.
— Гогниев не пожал мне руку? Редкость, когда тренеру жмешь руку и до и после матча. Это необязательная история. Мы поздоровались, пожали руки до игры. Я понимал состояние Гогниева. Не нужно лишний раз провоцировать.
Гогниев встретился с Дурасовым в перерыве в подтрибунном помещении.
«Кто тебя просил в интервью такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Честно скажи. Да ***, сто процентов *** какую-то говорите», — сказал Гогниев комментатору.
В предматчевом интервью Дурасов задавал Гогниеву вопросы о подходе к выбору состава и об отстраненных от работы с командой футболистах «Химок».
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