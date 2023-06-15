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Сегодня, 14:16

Коммерческий директор «Балтики» Аракелян рассказал о фильме, посвященном выходу клуба в РПЛ

Виктория Кравченко
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Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян рассказал, что клуб снял фильм, посвященный выходу команды в чемпионат России.

«Поделюсь инсайдом: зимой мы стали снимать фильм, который, как мы рассчитывали, будет посвящен выходу команды в премьер-лигу. Слава богу, так и случилось. К 70-летию «Балтики» в кинотеатрах выйдет большой фильм о том, как все это происходит изнутри, сколько людей это делает. Нам пока не хватит ресурсов сделать сериал, как у Netfix — лучше сделаем один качественный проект», — цитирует Аракеляна Metaratings.ru.

«Балтика» добилась прямого выхода в чемпионат России впервые за 25 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/arakelyan-baltika-propagandiruet-uvazhenie-v-protivostoyanii-zenita-i-spartaka-my-takoe-vryad-li-uvidim-258885/
ФК Балтика
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