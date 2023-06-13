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Коммерческий директор «Динамо» о сотрудничестве клуба с МКС: «Наша задача — учиться у медиафутбола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин ответил «СЭ» на вопрос о важности партнерства с медиафутбольным турниром Московский Кубок Селебрити (МКС) и новым спонсором для клуба.

«Наша задача — привнести наши технологии и умения, научиться у медиафутбола работать в медиа, с молодой аудиторией. Это продолжение сотрудничества большого футбола с медийным, который тоже большой с точки зрения цифр.
Партнерство с Tecno — очень классный кейс, потому что это международная компания. Ведем переговоры сразу с несколькими партнерами. Привлечение такой значимой компании для остальных тоже является неким сигналом, что МКС может быть маркетингово интересен как платформа», — сказал Манкин «СЭ».

Московский Кубок Селебрити-2023 стартовал во вторник, 13 июня. Победитель турнира проведет матч против «Динамо» на «ВТБ Арене».

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