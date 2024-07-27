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Коммерческий директор «Спартака» Махмутов сообщил об уходе из клуба: «Очень доволен работой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов сообщил «СЭ» о своем уходе из клуба.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Спортбизнес».

«Могу подтвердить уход с поста коммерческого директора «Спартака». Вчера был мой последний день. Очень доволен работой в клубе, за три сезона удалось много всего реализовать. Классный период, большие подписания. Много чего можно вспомнить и только с теплотой», — сказал Махмутов «СЭ».

Махмутов работал в «Спартаке» с 2021 года. За это время красно-белые подписали ряд крупных контрактов.

ФК Спартак (Москва)
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