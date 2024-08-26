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Сегодня, 07:41

Компани прокомментировал победу над «Вольфсбургом» в матче бундеслиги

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (3:2) в матче бундеслиги. Он признался, что доволен дебютным матчем в команде.

«Я доволен первым матчем в бундеслиге как тренер. В первом тайме мы доминировали и не допускали моментов у своих ворот. Второй тайм начался неудачно», — цитирует Компани Bayern&Germany.

«Бавария» одержала победу в первом матче бундеслиги под руководством Венсана Компани. Ранее мюнхенцы разгромили «Ульм» (4:0) в Кубке Германии.

Венсан Компани
ФК Бавария
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