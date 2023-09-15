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Сегодня, 12:35

Компания Rigour Technology отметила сотрудничество с РФС при тестировании стационарных камер на матчах МИР РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе компании Rigour Technology рассказали «СЭ» о тестировании стационарных камер для улучшения скорости определения офсайдов во время матчей чемпионата России.

«При подготовке к лицензированию системы Rigour на протяжении всего года Российский футбольный союз предоставлял уникальную возможность тестирования программного обеспечения компании Rigour Tech на матчах российских соревнований и делился обратной связью по качеству развития технологии, что дополнило и усовершенствовало продукт.

На одном из матчей МИР РПЛ в ходе тестирования впервые были задействованы стационарные камеры, которые позволили на порядок улучшить качество и скорость определения положения «вне игры», — сообщили «СЭ» в компании Rigour.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

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РПЛ
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