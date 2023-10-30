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Сегодня, 03:07

Конате не будет продлевать контракт с «Ахматом»

Сергей Разин
корреспондент
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Агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что футболист не будет продлевать контракт с грозненским клубом.

— Три итальянских клуба заинтересованы в Конате, — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем». - Скажем так, из серединки серии А.

— Это конкретный интерес?

— Конечно, но клубы не могут платить. Дело в том, что «Ахмат» находится под санкциями и есть проблема выплат денег. «Ахмат» же его бесплатно не отпустит, а им выплатить не могут.

— Контракт заканчивается уже летом.

— Да, но мы бы хотели, чтобы «Ахмат» тоже заработал денег. Летом «Ахмат» отказался от продажи Конате в египетский «Аль-Ахли», который каждый год играет на клубном чемпионате мира. Серьезный клуб. Понятно, что есть интерес из Турции, но турецкие клубы не платят за трансфер. Большой список желающих.

— Когда наступит ясность с продлением контракта с «Ахматом»?

— Речи о продлении контракта не идет. Я надеюсь, в январе клубы сделают предложение, которые устроят «Ахмат». Летом предложения были, но «Ахмат» отклонил, так как хотели, чтобы Конате остался. Потому что был маленький период времени и было непросто найти замену. Я думаю, если «Ахмат» хочет получить деньги, то это нужно делать в январе. Но это уже будет непросто. Может какой-то российский клуб из топ-5.

— Писали про интерес «Локомотива».

— От «Локомотива» интерес есть, но, как я понимаю, им обозначили одну сумму, но в январе сумма будет более адекватная, скажем так. Возможно что-то и сложится. Все зависит от «Ахмата». Они тоже могут сказать, чтобы он играл до мая, тогда уйдет свободным агентом. Есть и два испанских клуба — очень хорошие клубы. Но все упирается в деньги. Если бы он сейчас был свободен или «Ахмат» отпустил, то я мог бы хоть завтра подписать его в испанский клуб, естественно, высшей лиги.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне 25 летний игрок сборной Буркина-Фасо провел 18 матчей и забил 6 голов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-selyuk-zayavil-chto-konate-ne-budet-prodlevat-kontrakt-s-akhmatom
Мохамед Конате
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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