Конате отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии.

«Конате отказался от денег из Саудовской Аравии. Там предлагали большую сумму. Он получал бы больше, чем Глушенков в «Зените». Еще позавчера я думал, что он подпишет контракт. Но раз — и все поменялось. Есть ли европейские варианты? Да, вариантов много, еще ничего не решено. Я изначально был за европейское направление. Посмотрим», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 Конате не стал продлевать контракт с «Ахматом» и покинул грозненскую команду свободным агентом.