Селюк — о Конате: «Мохамед покидает «Ахмат» с грустью, но он отработал контракт честно»

Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход футболиста из «Ахмата».

«Хочу сказать огромное спасибо «Ахмату». Конате в соцсетях тоже опубликовал благодарность клубу. Возможно, кто-то относится к грозненцам настороженно, но Конате провел там шикарное время. Он мусульманин и ему было очень комфортно. Он понимал правила поведения и нахождения в регионе. А человеку, который это понимает, очень комфортно и хорошо.

Мохамед покидает «Ахмат» с грустью, но он отработал контракт честно, став лучшим бомбардиром команды в истории. Спасибо президенту «Ахмата» и руководству клуба за то, что дали ему эту возможность. Жизнь не заканчивается контрактом. Сто процентов «Ахмат» и Конате еще обязательно пересекутся. Конате всегда говорил огромное спасибо болельщикам и партнерам по команде, которые его всегда поддерживали", — сказал Селюк «СЭ».

В прошедшем сезоне РПЛ Конате провел 29 матчей. 26-летний форвард записал на свой счет 11 забитых мячей и одну голевую передачу.