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Сегодня, 11:45

Конате рассказал, что в будущем может получить российский паспорт

Алина Савинова
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Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о возможном получении российского гражданства.

«Мой агент заявил, что я могу получить российский паспорт? Пока ничего конкретного нет. Этот вариант действительно возможен в будущем. Меня в России все устраивает. Тут, брат, очень хорошо. У меня нет никаких претензий к этой стране или чего-то плохого, все очень хорошо. Все топ!» — приводит «РБ Спорт» слова Конате.

Также он рассказал, насколько хорошо знает русский язык.

«Не очень хорошо, еще есть над чем работать. Учил без репетитора, сам, жена помогала. Я еще знаю французский, английский и свои — африканские», — добавил форвард.

Конате перешел в «Ахмат» из «Химок» в 2021 году. Всего за грозненский клуб он забил 17 голов в 48 матчах.

По итогам 21 тура «Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mohamed-konate-variant-poluchit-pasport-rossii-vozmozhen-pretenzij-net-menya-zdes-vse-ustraivaet/
Мохамед Конате
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ФК Ахмат
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