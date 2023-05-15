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15 мая, 22:09

Нападающий «Ахмата» Конате: «Надо выиграть все три оставшихся матча»

Мария Гусева
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Нам надо стараться побеждать в каждой игре, — цитирует Metaratings.ru Конате. — Посмотрим в конце сезона, где мы окажемся. Надеюсь, что мы наберем много очков. Надо выиграть все три оставшиеся игры. И посмотрим на каком месте мы в итоге окажемся. Есть ли личная цель на сезон? Есть — играть лучше и забивать больше. В жизни в принципе надо ставить цели. Я думаю, что в дальнейшем все будет хорошо».

После 27 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Источник: Metaratings.ru
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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