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20 апреля, 23:18

Конате сравнил поражение от «Балтики» с матчем Бразилия — Германия на ЧМ-2014

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос о разгромном поражении команды в матче 24-го тура РПЛ против «Балтики» (1:7).

«Не могу объяснить, это футбол. Бразилия тоже проиграла Германии со счетом 1:7. Но самое главное, что сейчас победили, настрой хороший. За нас переживали после поражения? Мы тоже переживали. Но это футбол, все будет хорошо», — сказал Конате.

В субботу, 20 апреля, «Ахмат» одержал выездную победу над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РПЛ, прервав свою серию из четырех поражений кряду в лиге.

На данный момент грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 24 встречах.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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