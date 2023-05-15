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15 мая, 14:31

Конате заявил, что счастлив в «Ахмате»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос о переходе в «Зенит».

«Готов ли перейти в «Зенит», если будет предложение? Этого же нет в реальности. В реальности мы — «Ахмат» — боремся за пятую строчку в РПЛ. И я счастлив в клубе», — приводит слова Конате «РБ Спорт».

В матче 27-го тура РПЛ «Ахмат» в гостях разгромил московское «Динамо» (0:3). В настоящий момент подопечные Сергея Ташуева имеют в своем активе 46 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. На финишном отрезке чемпионата грозненская команда сыграет с «Химками», «Ростовом» и «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mohamed-konate-perehod-v-zenit-ya-schastliv-v-ahmate/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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