21 октября, 18:05

Кононов: «Мне нравится Станкович. Я бы оставил его в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

— Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали. Мне нравится Станкович как тренер. Я бы оставил его работать в клубе, — цитирует Кононова matchtv.ru.

20 октября «СЭ» сообщал, что «Спартак» принял решение уволить Станковича. После 12 туров красно-белые с 19 очками занимают шестое место в РПЛ.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.«Спартак» принял решение уволить Станковича. Инсайды «СЭ»

Источник: matchtv.ru
6

  • Славомудр Приморский

    Оказывается, мямля злораден... )))

    21.10.2025

  • spartsmen

    мстительный ты, олежа ...

    21.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А он бы оставил тебя.. Так вдвоём бы и тренировали друг друга.. По бартеру..

    21.10.2025

  • Иван

    ты же наш любитель всего и вся. грибов поел что ли?

    21.10.2025

  • -философ-

    Кононов, в своё время , будучи тренером Спартака, тебя тоже выперли за плохие результаты. Если любите работу, так хоть не позорьтесь и уйдите вовремя, если команда вас не слышит и становиться неуправляемой.

    21.10.2025

    Деян Станкович
    Олег Кононов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
