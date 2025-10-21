Кононов: «Мне нравится Станкович. Я бы оставил его в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

— Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали. Мне нравится Станкович как тренер. Я бы оставил его работать в клубе, — цитирует Кононова matchtv.ru.

20 октября «СЭ» сообщал, что «Спартак» принял решение уволить Станковича. После 12 туров красно-белые с 19 очками занимают шестое место в РПЛ.