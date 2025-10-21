Кононов: «Мне нравится Станкович. Я бы оставил его в «Спартаке»

21 октября, 18:05
Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
— Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали. Мне нравится Станкович как тренер. Я бы оставил его работать в клубе, — цитирует Кононова matchtv.ru.
20 октября «СЭ» сообщал, что «Спартак» принял решение уволить Станковича. После 12 туров красно-белые с 19 очками занимают шестое место в РПЛ.
Славомудр Приморский
Оказывается, мямля злораден... )))
21.10.2025
spartsmen
мстительный ты, олежа ...
21.10.2025
АндрейЕвгеньевич
А он бы оставил тебя.. Так вдвоём бы и тренировали друг друга.. По бартеру..
21.10.2025
Иван
ты же наш любитель всего и вся. грибов поел что ли?
21.10.2025
-философ-
Кононов, в своё время , будучи тренером Спартака, тебя тоже выперли за плохие результаты. Если любите работу, так хоть не позорьтесь и уйдите вовремя, если команда вас не слышит и становиться неуправляемой.
21.10.2025