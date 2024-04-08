Коноплев: «Козлов влюблен в футбол. Сейчас он демонстрирует свои лучшие качества»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «Балтике» Даниле Козлове, который играл под его руководством в последние годы.

«Все, что Козлов умеет, все свои лучшие качества он демонстрирует сейчас в игре. Он берет на себя лидерство как в атаке, так и в обороне. Для него никаких сложностей с переходом из молодежного футбола во взрослый не было. Парень очень любит футбол, любит играть и быть в центре внимания. Любит быть на мяче, любит рисковать и вести за собой. То есть, все то, что он демонстрировал на молодежном уровне, он проявляет и сейчас. Любит забивать голы, любит ассистировать. Он настолько влюблен в футбол, что моментов нерешительности и несмелости у него просто нет», — сказал Коноплев в эфире «Матч Премьер».

Козлов является воспитанником академии «Зенита». В «Балтику» футболист перешел в январе 2024 года. Всего за калининградский клуб он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.