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Сегодня, 13:27

Коновалов: «Слухи об уходе Абаскаля из «Спартака» в «Кадис» не могут появиться на пустом месте»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль возглавит «Кадис». Ранее об этом сообщил COPE Cadiz.

«Ничего не предвещало такой ситуации, если она есть. Я так понимаю, что под Абаскаля брали португальского спортивного директора. Поэтому пока думаю, что это больше слухи. Хотя такие слухи на пустом месте тоже не бывают», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коновалова.

Также он ответил на вопрос, увеличивает ли шансы на уход Абаскаля в «Кадис» тот факт, что он уже работал в этой команде.

«Думаю, да. Если есть такое предложение. Плюс это работа в родной для него стране. Возможно, это и не ложная информация», — добавил специалист.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые с 30 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005538168_konovalov_sluhi_ob_uhode_abaskalya_ne_mogut_poyavitsya_na_pustom_meste
Андрей Коновалов
Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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