Коновалов считает, что из-за судебных разбирательств Промесу будет сложно поддерживать игровое состояние

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов поделился мнением о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, которого в Нидерландах приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Я не могу сказать, что эта новость стала неожиданной, потому что разговоры об этом разбирательстве ходили уже давно. Какое-то судебное решение по этому делу все равно ждали. Но сам срок, можно сказать, удивил, ведь ожидалось, что все обойдется. Как я понимаю, можно обжаловать это решение суда и как минимум затянуть дело. Но, конечно, все это неприятно и для футболиста, и для руководства «Спартака». Не знаю законодательства Нидерландов, но ножевое ранение — это непростой случай. Совсем печально, что Промесу дали реальный тюремный срок. Это отвлечет футболиста от выступлений за «Спартак» и мотивации не добавит. Ему будет сложно сейчас поддерживать игровое состояние», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.