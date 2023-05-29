Коновалов: «Локомотив» ярче всех провел концовку чемпионата»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов рассказал, какой матч 29-го тура РПЛ ему больше всего понравился.

«Очень интересной получилась встреча «Динамо» — «Локомотив». Железнодорожники сейчас на подъеме, а «Динамо» потеряло свою игру. Не могу сказать, что результат по делу, если исходить из игры, но он был более-менее ожидаем. «Локомотив» стоит особняком со своей игрой. Железнодорожники провели концовку чемпионата ярче всех. Они преподносили приятные сюрпризы чаще других. Даже лидеры, бывало, проигрывали», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Коновалова.

«Динамо» идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Локомотив» с 42 очками расположился на 9-й позиции. В заключительном туре бело-голубые сыграют с бело-голубыми, а железнодорожники — с «Торпедо».