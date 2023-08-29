Коновалов высказался о результатах «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов дал оценку текущим проблемам команды.

«Меня удивляет больше не результат, а причина этого результата. Тренер пытается что-то постоянно менять, но эти поиски не идут на пользу сыгранности команды и уверенной игре. От этого все и происходит. Нормальная ситуация — это когда у тебя есть сбалансированный состав, который показывает хорошую игру и понимает друг друга с полуслова, а люди, выходящие на замену, усиливают игру. Поэтому у многих есть вопросы по поводу большой ротации футболистов. Хотелось бы, чтобы пришел новый игрок обороны, и все стало надежно, но это ведь не быстрой процесс. Хочется верить, что он как можно быстрее адаптируется. Рябчук закрепился в составе и смотрится нормально. Бонгонда Абаскаль то ставит в основу, то не ставит. В целом он неплохо себя показывает. К Медине есть вопросы по игре. Пока только Рябчук выглядит более-менее хорошо», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.