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Сегодня, 18:37

Константин Цзю рассказал, что 35 лет близко не общался с футболистами

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ.

— Что вас привело на матч ЦСКА и «Локомотива»?

— Ну это же финальный матч?

— Нет, еще шесть туров.

— Уже близко к финалу сезона. Сегодня буду нейтральным болельщиком. Посмотрим на Артема Дзюбу. К сожалению, я с футболистами плохо общаюсь. Последнее близкое общение было 35 лет назад, когда сборная СССР выиграла Олимпиаду.

Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» стартует в 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Костя Цзю
0
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