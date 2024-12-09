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Сегодня, 16:04

Генич — об интересе «Манчестер Сити» к Батракову: «Его прогнать через аренду в «Жироне» и потом уже в Англию, почему нет?»

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Комментатор Константин Генич в комментарии для «СЭ» высказался о возможном интересе к футболисту «Локомотива» Алексею Батракову со стороны «Манчестер Сити».

«Я верю, что Алексей Батраков точно в списке просматриваемых игроков. Думаю, они мониторят сезон, просматривают статистику. Тем более он молодой. В том, что он заинтересовал City Football Group, вообще не сомневаюсь. Его прогнать через аренду в «Жироне» и потом уже в Англию, почему нет? Но стоит не забывать, что таких, как Алексей Батраков, у самого «Сити» еще с десяток, если не с сотню. У них молодежка основной состав обыгрывает», — сказал Генич «СЭ».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

(Дарик Агаларов)

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Алексей Батраков
Константин Генич
Футбол
РПЛ
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