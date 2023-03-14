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Сегодня, 12:27

Константин Генич не считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»

Алина Савинова
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Комментатор Константин Генич ответил на вопрос, можно ли считать Квинси Промеса лучшим легионером в истории «Спартака».

«Конечно, нет. Можно ответить словами Георгия Джикии, который сказал, что не надо разбрасываться словами легенда и лучший. В «Спартаке» всегда были высококлассные исполнители. Квинси — большой футболист для нашего чемпионата. В тройку лучших иностранцев клуба он точно попадет», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

В текущем сезоне Промес забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата России. Всего на его счету 101 гол в 204 играх за «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-promes-ne-yavlyaetsya-luchshim-legionerom-v-istorii-spartaka/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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