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Генич — о голе Дзюбы в ворота «Зенита»: «Ничего сверхъестественного»

Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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Комментатор Константин Генич прокомментировал «СЭ» гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Зенита» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Дзюба сейчас действительно в хорошем тонусе, в хорошем состоянии. Гол Дзюбы «Зениту»? Ничего сверхъестественного. Хорошая подача. То, что он хорошо играет головой, это ни для кого не секрет. Здорово пробил», — сказал Генич «СЭ».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. «Я просто с ним больше не хочу общаться». Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»

Дзюба впервые забил мяч в ворота «Зенита» после ухода из петербургского клуба в 2022 году.

В текущем сезоне форвард отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах во всех турнирах.

Дарик Агаларов

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Артем Дзюба
Константин Генич
ФК Акрон
ФК Зенит
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