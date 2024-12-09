Генич — о голе Дзюбы в ворота «Зенита»: «Ничего сверхъестественного»

Комментатор Константин Генич прокомментировал «СЭ» гол форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота «Зенита» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Дзюба сейчас действительно в хорошем тонусе, в хорошем состоянии. Гол Дзюбы «Зениту»? Ничего сверхъестественного. Хорошая подача. То, что он хорошо играет головой, это ни для кого не секрет. Здорово пробил», — сказал Генич «СЭ».

Дзюба впервые забил мяч в ворота «Зенита» после ухода из петербургского клуба в 2022 году.

В текущем сезоне форвард отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах во всех турнирах.

Дарик Агаларов