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Сегодня, 20:16

Генич: «Будет совсем красиво, если «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»

Генич предположил, когда «Зенит» станет чемпионом России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный комментатор Константин Генич предположил, когда «Зенит» станет чемпионом России.

«За сколько туров до конца «Зенит» станет чемпионом? Пусть и публично об этом никто не говорит, но думаю, что «Зенит» очень хочет приурочить это все к матчу со «Спартаком». Если чемпионство будет в матче с «Краснодаром», это тоже взбудоражит болельщиков, но со «Спартаком» это прям совсем красиво, как будто по сценарию написано», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая. Начало — в 18:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-budet-sovsem-krasivo-esli-zenit-oformit-chempionstvo-v-matche-so-spartakom/
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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