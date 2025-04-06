Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

6 апреля, 16:00

Генич — о словах Крестинина: «Не вижу ничего страшного, потому что «наша команда» проскакивало и у других комментаторов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова журналиста Михаила Крестинина, назвавшего «Зенит» «нашей командой» после победы над «Рубином» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Он просто пока не перестроился. В принципе, не вижу здесь ничего страшного, потому что «наша команда» проскакивало и у других региональных комментаторов. Просто не было такого бурления после этих фраз. По-моему и Рома Титов как-то в Казани говорил подобное, и Борис Аболин в Екатеринбурге позволял себе нечто подобное. Я понимаю эмоции болельщиков, понимаю реакцию. Всегда хороша ложка к обеду. Надо знать и понимать, в какой момент что произнести. Я сам попадал в щекотливые ситуации. Может быть, для Миши Крестинина это послужит хорошим уроком. Они (комментаторы матча «Зенит» — «Рубин» — прим. «СЭ») были на таком возбуждении, эмоциональном подъеме, что в конце, наверное, эмоции захлестнули», — сказал Генич «СЭ».

После завершения матча один из комментаторов Михаил Крестинин сказал: «4:0 — победа нашей команды, победа «Зенита». Также на игре работали Геннадий Орлов и Павел Богданов.

13
Константин Генич
ФК Зенит
Читайте также
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя