Генич: «Вопрос по Станковичу в «Спартаке» решен. Ждут, когда сумеют договориться с новым тренером»

Комментатор Константин Генич рассказал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ближайшее время должен покинуть команду. «Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все окружение, внутри «Спартака» все это знают. По Станковичу вопрос решен», — сказал Генич на Youtube-канале «О, Родной Футбол!». Чем дольше Станкович в «Спартаке», тем лучше для конкурентов 47-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В текущем сезоне красно-белые с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. 6 ноября «Спартак» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Против ветра Наивный! Они на следующий день начнут писать, что не того взяли, нужно было другого и так будет целый год, а потом, когда нефтяные барыги будут увольнять следующего, будут писать, что они ещё год назад говорили, что его надо менять.... С Лукойлом Спартак стал разменной монетой в торговле с властью за свой нефтяной бизнес...((( 05.11.2025

Vyacheslav Fedotov У них игроков нет. Нет ни одной действительно звезды мирового уровня. Вообще никого. При чем тут тренер. Станкович всю жизнь играл в интере с действительно звёздами. Попал в это болото. 05.11.2025

АндрейЕвгеньевич Так это очередная брехня жёлтой газетёнки, сборщика слухов.. 04.11.2025

АндрейЕвгеньевич А вот и ещё один брехун "по теме".. Тот самый, который уходит с матча Чемпионата мира, не дождавшись окончания.. Хотя, вроде, для этого туда прилетел.. Как в комментаторы и "оценщики" проникли эти недолюди ????!!!! 04.11.2025

spartsmen логика неудачника. если взялся за дело - делай хорошо. а не "тут играем, а тут - нефть добываем". 04.11.2025

Dim7111 Футбол отличается немного от добычи жидких углеводородов 04.11.2025

ЗП Рома , как с ЦСКА сыграл ? Надеюсь , предсказанная крупная победа свинят состоялась ? )) 04.11.2025

ЗП твой лукойл -воры народных денег. 04.11.2025

Роман Морковкин Ох, Аглобля, Аглоблюшка, как же жаль, что еврокубки для нас закрыты. Пялили бы там конюшню как всегда в хвост и в гриву и пасть твоя поганая была бы прикрыта. А пока имеем, что имеем. Ждём, пока в Спартак назначат тренера. Если уж физрук, было дело, имел вас в один калитос, то любой тренер во главе Спартака - это гарантированный декласс для конюшни в каждом дерби. А пока пускай слюни, олигофрен. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Самошникова с травмой и Заболотного свободным агентом. Всё. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Я не оправдываю. Это беда большая, особенно с красивой женщиной. Я тебе даже более скажу. У них, у многих артистов с этим беда. Дружбан, сейчас на пенсии, приглядывал за некоторыми по долгу службы. 04.11.2025

spartsmen в который раз удивляюсь тому, как лукойл ещё не разорился с таким менеджментом. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Ну, есть нюансы. Ты две недели отработал, и если с твоей стороны нет каких-то иных обстоятельств, то ты свободен. Все цивилизовано. А если я на работе, заступил на дежурство, поехали работать, а я говорю: что-то мне не хочется здесь работать, я уже с лета мечтаю о другой структуре. Вы тут сами, как-нибудь, а меня давайте отпускайте. Пацаны меня не поймут. Надо как у тебя: пришел, отступные заплатили, все финансовые взаиморасчеты провели и свободен. 04.11.2025

rashton22 Что вам Мостовой дался? Ж ить без него никак? Мужик в футболе знает всё, а что тут пишет, так он прикалывается над такими. Шутит. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ну да ,гкпатит можно вычеркнуть . Да , может . Скажу больше , со мной это было . И это не оправдание . Что с любым может . 04.11.2025

hovawart645 Согласен. Просто вспомнилась фраза про икону стиля... Лучше скажу - главный подсолнух на их клумбе!) 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Не далее как неделю назад , я пришел к работодателю , и сказал что увольняюсь. При действующем контракте . =Хорошо. Пожали руки , и разошлись. В чем разница между сной и Соболевым ? 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Да, и случится такое может и со мной, и с тобой, с абсолютно любым человеком. Более того, гепатит люди сами себе тоже приносят. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Да, но как мы и говорили ранее, этот переход/уход должен соответствовать обязательствам, указанным в контракте. Это моё убеждение, это базис всех трудовых отношений. 04.11.2025

lenin.vowa2018 Поражаюсь переживаниям конебомжей о деньгах частной компании - Лукойла. Таких как эта фирма, даже больше - в стране минимум несколько десятков! Миллиардеров -олигархов типа Алекперова - и даже богаче - ещё больше! Уже много раз указывал эти фамилии - Абрамович, Усманов и т.д., странно, почему у конебомжей об их миллиардах голова не болит? В конце концов наш самый справедливый в Мире постановил вернуть все что укр... укрыл враг России Чубайс, житель одной страны за океаном. Тоже всем пофиг. А вот за несчастные 20-30 миллионов за игрока - испереживались! Да пусть хоть в унитах спустят - главное чтобы не на заграничный клуб, на которые тратят и вышеуказанные, и Рыболовлев, и Прохоров и ещё несколько наших которые совсем не наши. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака А алконедуг , это не рак , не гепатит и прочее . Этот недуг люди сами себе привозят. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ну нас не будут цитировать . Не того полета мы птицы.) А я останусь при своем мнении . Игроки имеют право переходить куда хотят . Как бы наши ндежды не ложились на наши ожидания. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Это тот случай, когда из частного разговора делают общественный. Ложится в формулу про таких же людей, как и мы. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ну это смотря как прочитать . Лично я слышу как обращение на ВЫ , к одному конкретному человеку Другие слышат иначе . Бывает . 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Все таки как весело на С.Э. когда Спартак проиграл. Все бегают , суетятся . Иные визжат. Все виноватых ищут . Нет чтобы в зеркало посмотреть.)) 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Всё так. Ваши ожидания - это ваши проблемы. Кто ведь так уже говорил? Всех и не вспомнить))) 04.11.2025

lenin.vowa2018 Он виноват, но он не виноват! Виноват в том что ставил в состав косячников, очевидно не готовых к игре, хотя даже последнему дилетанту было очевидно - ну никакого смысла не было в их нахождении в составе. И как всегда - косячники продолжали косячничать, а Деян упорно продолжал себя закапывать. Хотя если бы даже ставил просто разных Дмитриевых и Массалыг с Зориными - было бы хотя бы оправдание. А не виноват потому что ему наверняка на неоднократные просьбы так и не приобрели НИКОГО, особенно русских игроков. Динамо смогло приобрести, Локо тоже, а Спартак - никого! 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ее нельзя . Ее в душевую не пустят . По мужски поговорить.)) 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Вот уж правда . Скромнее надо быть , девушки. Вот спартаковские БАЦ , и золото взяли . А все почему ? потому что не народные . А обычные девушки с табачной фабрики , из поликлиник и дестких садов.)) 04.11.2025

Вик1977 Возьмите Зарену тренером, пока нового не найдете, а вдруг у нее получиться) 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Да , взял . Чего уж там.)) А что до Соболева , Быстрова и иже с ними . Так я отношусь ровно . Они в конце концов не присягу нарушили. Люди меняли , и будут менять работу . И футболисты такие же люди как и мы. Они не обязаны выполнять наши хотелки 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Понравилось тебе мое выражение))). Взял на карандаш). Ну, ошиблись, факт. Беда порядочных людей в том, что они думают, что с ними то же поступят порядочно... Жизнь прожить - не поле перейти. Я не буду тут ответные примеры приводить, ибо всё это уже старо, как мир. И даже с Соболевым, который нашел свое счастье, уже старая история. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ну все мы ошибаемся . И даже бывает в людях. Вот вы тоже думали что Соболев футболист , а он взял и о Спартак ноги вытер . Бывает. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Ну кабана-то от свиньи отличить сможешь, особенно если встретишь его в лесу). Кабаны, которые впервые увидели людей думают, что люди живут на деревьях. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Да вроде все уже обсудили )) 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Понятно, т.е. и бомжи могут визжать, и мы с Ховой, да и что там говорить: даже ты, Марк. Кабаны, свиньи, бомжи и кони - все визжат). Это обсудили. Что ты хотел обсудить про ЗПРФ? 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Можно я вопросом на вопрос отвечу ? А ты видел футболистов Зенит ? Они похожи на Бомжей ? Или бакланов? А визжат не только свиньи , но и люди бывает визжат . Кабанов видел только в Беловежской пуще . В клетке . 04.11.2025

richardford Болельщики Спартака считают, что кто то должен прийти и вывести их тупорылый клубишко наверх. К вам кто только не приходил. И ещё дело в вас болельщиках. Скромнее вести себя надо и не выпячивать свою команду, будто она народная. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Да я знаю про это, что тебе многое безразлично. Тему с Зенитом сюда воткнул Юлий. Если бы не было этого поста, то и ЗПРФ не возникла. Вот хочу полюбопытствовать: символ Спартака - это дикий кабан. Откуда пошло про визги? Ты когда -то в лесу сталкивался с кабанами? Они визжат? 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака И как это у них получается ? Бьют друг друга по голове , а потом Бац . Давайте обсудим ЗПРФ .?)) Мне то в общем то наплевать . И на ЗПРФ , и на ваши с Ховой визги . Как говорится Чтобы Тушинские не визжали , лишь бы на место выше 5 не лезли.)) 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Нет, дорогой друг, ты видимо не был на нашей арене. Перед матчем звучит наш гимн. Всегда. Послушай Кипелова 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака При том что она поет перед матчами Спартака. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov У нас вот Кипелов гимн Спартака поет. При чем здесь Максим? 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Подумаю до Нового года! 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Город над вольной Невой Есть такая группа Бивни . Послушай на досуге . 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Гимн Спартака - он другой 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака нет.))) Это максим что я могу вам предложить. Соглашайтесь , пока Рубину не отдал.)) 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Я просто не знаю, а у вас есть гимн? 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Больше, чем пятое! 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака А мне нет . Тоскливо очень . И ни одного слова про Спартак . Разве это ГИмн ?? И всех есть гимн , а вас завывание прости Господи. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Не оскудеет источник жизни! 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Будет ва 5 место . Будет.)) 04.11.2025

Как только, что-то негативное появляется про ЗЕНИТ, страдальцы моментально пытаются перевести стрелки на СПАРТАК 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Марк, ну был у неё недуг. Разве можно над женщиной так? Мне очень нравится, как она поет эту песню! 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Мало вас осталось , верующих. Толпами бежите в Удельную.Ватутинки ,Петровский парк . А самые тупые , в Баковку.)) 04.11.2025

господа,извините! ГЕНИЧ это кто? типо...комментатор? его убрать отсель немедленно! ну,а про СТАНКОВИЧА я уже устал говорить. минимум полгода говорю....ПОШЕЛ ВОН! не тренер он. и даже не физрук! к тому очень истеричный.... 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Нам всегда нужно чуть-чуть больше! 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака . Когда она так поет, как можно слушать без трепета в сердце? ..... Можно . Можно еще смеятся когда она поет . Тоже мне Жанна Д.арк нашли . Из алколечебницы. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Верую, что в этот раз Спартак победит! 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Дорогой друг! Пожалуйста не ставьте рядом со словом икона ужасные слова :pray: 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Только вы как всегда забыли . Перед своей кончиной , я замочил Спартака.)) 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Вам , может быть . А честным , думающим патриотам страны -нет. Не достаточно. 04.11.2025

hovawart645 В первую очередь отсутствием совести, чести, морали. Я про их секту св.Дюкова. При этом у Зенита есть и нормальные, порядочные болельщики. Здесь их 3-4 человека. Их секта также ненавидит, как и нас. 04.11.2025

Борис Игоревич дурень овнище. именно твой хлев и пилит бабло. причем тут большие деньги в распоряжении зени? пилит - это значит левый навар. ты реальнл веришь чьо тали угальды и тп бангонды с ливаями по 15-20 лямов стоят? 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Вот посылаю тебя открытом текстом, а ты как собачье дерьмо, спрятанное в опавшей листве - так и наровишь к подошве прилипнуть))). Обтекай, дефективный. 04.11.2025

oiv1vio Внедрили вам в мозжечёк словосочетание "пилить бабло", вы его везде и пихаете бездумно. Если бы в Зените пилили, то он бы болтался на дне таблицы, а он постоянно выигрыает чемпионат. 04.11.2025

hovawart645 Это модель любого думающего человека))) Не лоха... 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov У нас эта модель вообще популярная в среде управленцев))). А то, что лозунг ЗПРФ стал мемом - абсолютный факт. 04.11.2025

oiv1vio А с чего это "вся команда знает"? Генич не представитель Спартака. Мало ли у кого какое мнение. А руководство ничего не заявляло. 04.11.2025

hovawart645 ну так набирается критическая масса факторов для анализа-размышления. Я же тоже был слепым и глупым до матча с Карасиком в Питере. Потом началась точка отсчёта и постепенное понимание того, что происходит. Ну и факты сложили картину. Маслом. Мне легче было немного, потому что я знаю изнутри повадки газовых. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Берут вот у футболистов интервью. В принципе, если задать вопрос Денисову, Максименко, Литвинову, Ву и Джико, то что они ответят про такие зоны? Мне просто очень интересно самому, ибо как говорил про меня сам Спирт - дилетантик я, для массовочки. 04.11.2025

Борис Игоревич Так бы можно было сказать - оставьте полную сербскую обнимашку, хотим и дальше угарать с хлева! Однако, в руководство мясных лохованов верим! Найдут фрика ещё по хлеще! Каждый раз им это удаётся. :rofl: 04.11.2025

m_16 Ты серьёзно считаешь, что у Миллера есть необходимость пилить что-то на футболе? :))) 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Разделяю ваши чувства и ту боль, которую я вижу в этом посте. 04.11.2025

hovawart645 Привет. Нарциссизм на Газпром-ТВ процветает!) Генич, Чердак - и икона Губа! Ужас. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Даже в среде старшего сына говорят об этом. Зенит на пике отрицания. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Вот это - неоспоримый факт! 04.11.2025

m_16 Руки прочь от Станковича! Дайте ему работать! 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Да, я согласен, совсем не против того, что вы здесь. Про тот пост - здесь контекст не Зенита, Спартака и тд. Здесь контекст того, что пилят в нашем футболе огромные деньги и нет за этим контроля. Вот и всё. 04.11.2025

hovawart645 Именно вот так! Баклан бамжеватый, ты проанализируй, сколько стадионов оштрафовал КДК за кричалки ЗПРФ - и не задавай глупых вопросов. "Ну тупые-е-е-е!")))) 04.11.2025

vladmad_75 Господя, да увольте вы уже его! Это я про генича, если что ))) 04.11.2025

Slim Tallers Это называется живой труп. 04.11.2025

mate кто бы не тренировал Спартак, ему придется освободиться от груза. Нужны игроки, как молодой Мостовой, Ерохин, Батраков, Сперцян, Пеняев, Гладышев, Тюкавин. Почему то сейчас в Спартаке таких нет. Матч против Краснодара доказал это. Нужно убрать своих. Только Барко, Солари, Мартинс, Бабич, Маркиньос, Рябчук, Литвинов могут еще играть на равных с грандами. 04.11.2025

Ю.Ю. Во как! За весь народ решил погорлопанить? 04.11.2025

555 555 Все в курсе,что уволят,но только никто не знает,когда боссы Спартака договоряться с новым тренером. 04.11.2025

Ю.Ю. Их столь же мало, как и всех других, по сравнению с болельщиками Спартака. 04.11.2025

mate МакСим поет ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ВДОЛЬ НОЧНЫХ ДОРОГ, ИДЕМ БОСИКОМ НЕ ЖАЛЕЯ НОГ. ПУЛЬС ЕГО В ТВОИХ РУКАХ, НЕ ПОТЕРЯЙ И НЕ СЛОМАЙ. Когда она так поет, как можно слушать без трепета в сердце? Как могуть слабые игроки стоят рядлм с ней? Пруцев, Бакаев, Зиньковский, Денисов сделали нас чемпионами? Нет. Ответ есть. 04.11.2025

Ю.Ю. Вот те раз... Дмитрий, неужели Вы ни разу не посещали ветки про Зенит? Неужели ни разу не оставляли там свои комментарии? Согласитесь, СЭ, со всеми своими статьями и новостями не закрытый КБ-клуб. Для информации: - Это Спартак пилит бабло? Взгляните на Зенит. Вот где бабло по карманам суют. 04.11.2025

выдр махамедовы еще хуже, чем армяне. 04.11.2025

zg Вот вчера Деяну задали вопрос,по поводу наших шикарнейших "розыгрышей от ворот" с постоянными привозами,он ответил-"есть зоны куда можно давать,а есть,куда нельзя,игроки почему то регулярно дают куда нельзя"-для меня это занавес!Все!:man_facepalming::laughing: 04.11.2025

hovawart645 В точку! Весь народ дружно его ненавидит, он на пике отрицательной популярности!) 04.11.2025

mate Надеюсь, хозяин думал 6 месяцев перед назначением нового тренера. Только не надо нового Абасраля, Ваноли, Тедеско, Скала, Лаудрупа. Только Витория начал неплохо, но ему не дали время. 2 раза обыграть Наполи неможно засчет удачи. Сейчас нужен свой. Аленичев идеальная кандидатура. Или Евсеев, Тихонов, Юран. Жесткий прагматик. Кто побеждал как игрок и как тренер. В РПЛ нужен свой. Для подавления всех связок Пруцев, Бакаев, Зиньковских. Игроки такого уровня должны стеснятся играть в Спартаке. Таких слабых нет сейчас в Зените. Семак своим авторитетом пресекает не только звездность, даже желание играть в футбол не футболистов. Пора и нам занят свое место. 04.11.2025

hovawart645 Да у нас хорошие матчи мешаются с откровенно слабыми. Ну и теми, которые похабят судейки газовые. Послезавтра Ку-ку - тоже все возможно. К сожалению. И не известно, в какую сторону. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Юлий, мы здесь про наших толкуем. Зачем здесь Зенит? 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov На мой взгляд - нужно защиту наладить, а впереди мы точно сможем забить. Почему игру в обороне не наладят- для меня просто загадка... 04.11.2025

ровнов А чем болельщики Зенита отличаются от других болельщиков? 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Да, кончина его весьма прискорбна. Надеюсь, что нашего Марка не постигнет столь ужасная участь. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Ждем много голов! Пусть победит сильнейший! Локо, как мне кажется, стал немного тормозить по физике. 04.11.2025

zg Самошников сейчас здоров,была микротравма,в запасе он сидит,но не ставят,Джику себя сходу так явил,что пофиг,травма или нет,Ву-пипец,Дмитриев неплох,Бинго выздоровел,но опять же,в запасе,в принципе,кем играть,есть,ИГРЫ нет. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Основной - Казанская икона Божией матери :pray:, для меня по крайней мере. 04.11.2025

hovawart645 Доброго. Ну нет, будем выкладываться! Дерби, принципиально. Потом фарм дома - не так энергозатратно, успеем восстановиться. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Я осторожно скажу: вот купили ему Джику и Самошникова - оба сломаны, играть в Краснодаре не могли. Бабич - кресты. Как были Рябчук и Хлусевич мертвыми, так и остались. Бонгонда - травма. В нападении нашли Заболотного. Единственное классное приобретение - Жедсон. Что-то я там особо за лето покупок не вижу). 04.11.2025

ровнов Какой бы состав не был-а на побуду хотелосьбы рассчитывать. 04.11.2025

Ю.Ю. Как только, что-то негативное появляется про Спартак, страдальцы моментально пытаются перевести стрелки на Зенит. Они в единственном и неповторимом числе только, когда заходит речь о популярности и народности)) 04.11.2025

ровнов А как в России-воруют. и где больше, там больше 04.11.2025

zg У нас вообще непонятно уже,какой основной,а какой не очень!) 04.11.2025

Гончар вне вся кого сомнения.Но марк красс плохо закончил,был добит кем то из своих.Что бы не попал в плен. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Добрый день! Поздравляю вас с Праздником! Какой прогноз на четверг? У меня есть ощущение, что играть будем не основным составом. 04.11.2025

zg Так и надо убирать,команда никакая,ни игры,ничего,время у него было навалом,игроков ему покупали,а воз и ныне там,смысл его держать?Для "мебели"?) 04.11.2025

hovawart645 Там просто перемешались гос и типа частное бабло. По сути сейчас в Газпроме все госбюджет. 04.11.2025

hovawart645 Не думаю. Попиливают, но крохи. У Миллера это святые расходы и на них никто внутри не покусится. 04.11.2025

ровнов Сколько же они насовали в карманы? Когда нибудь кто то озвучт это. Или Миллеру будет будет стыдно. Хотя о чем я, 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Согласитесь, ведь Марк иногда очень забавен!) 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Дорогой друг! Я никогда не был сторонником скорых решений, коих в последнее время было много у нас. Есть ли кандидат на замену Станковичу и Ко, который бы вселил уверенность, кто разбирается в нашем футболе, знает нюансы? Кто этот человек? Деяна-то можно убрать, хоть в четверг, например)))) 04.11.2025

zg Сразу после Деяна и КО!)Правильно будет именно в таком порядке!) 04.11.2025

Роман Морковкин Ну, ты же придурок старый пишешь хрень регулярно, почему бы Игнату со слов ГЭнича не написать? Генич мож и баклан голимый, но не до такой же степени голимый как местный дристопердёжник лвбша, он же "спецкор" в подгузнике Вася Ларин. Генича хотя бы знают, а Игнат реальный корр СЭ, а не трындабольный алкаш с синдромом величия памперс лвб. 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Марк, отомри уже! 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Когда наконец-то решат вопрос с Геничем? Все знают, что его давно нужно решить. 04.11.2025

zg Там уже давно!У нас только начали "осваиваться".... 04.11.2025

руслан магомедов мовсисяна еще хуже всех кухигаев будет, оно армян!!!!!!!! 04.11.2025

Гончар Откуда берутся все эти геничи.Как бабы собирают все сплетни и слухи.Вот уволят тогда и пишите,а так не газета,а "шлак экспресс". 04.11.2025

Роман Морковкин То, что понятно Геничу, всем остальны уже давно понятно. Вопрос в другом. Чего тянуть кота за хвост? Выпинывайте вы это лысобородатое посмешище вместе со всей его шайкой прихлебателей, порадуйте болельщиков не результатами, так хоть решением. Пока это недоразумение у руля команда совсем скатится. Или вы хотите, чтобы новый тренер в концовке сезона боролся максимум за почётное шестое место? Ведь через пару-тройку туров деятельности этого деятеля (да, масло масляное) первую пятёрку будет даже в теории не догнать. Чего ждём? Пусть пока ИО поработает. Мелёшина назначьте. Или дайте посмотреть , кто такой тренер молодёжки Игорь Рябов. Беса куда девали? Назначили бы ИО с целью собрать информацию для нового тренера. Глядишь, и очков бы побольше набрали. Да и игроки (футболистами их сейчас назвать язык не поворачивается) сбросят с себя оковы, песок позора может осыпется. Найдёте нового рулевого - назначите, теперь уже никто не торопит, сезон запорот, но совсем впустую то время терять глупо. 04.11.2025

руслан магомедов Не верю что даянку -свиноту уберут. Жаль , он так тренировал чмартаг замечательно, за что!!!!!!! 04.11.2025

ровнов Это Спартак пилит бабло? Взгляните на Зенит. Вот где бабло по карманам суют. 04.11.2025

руслан магомедов Почему даянка-хряк не говорит по -сербски. оно даянка-хряк видит себя итальянцем-ивропейцем, а тогда кем он видит чмартагу в своей скачке на бровке. Там даже худосочный в очочках Геркулесом себя считает, гандило. 04.11.2025

zg )))))Цари они такие!) 04.11.2025

zg Салют!Ох,я поверю,только когда оно улетит с оф объявой!) 04.11.2025

knight templar Ха. Вопрос у лукойловских решен уволить тренера посреди чемпа, через 4 месяца после продления его и без того жирного контракта. Но им не привыкать быть лузерами. Главное сколько бабла при станковиче на мангашах с абенами напилили. Текущий трансферный бюджет минус 23,3 млн.евро 04.11.2025

Роман Морковкин Как это если? Конечно, побухивает. Судя по высказываниям Его Величества, он ещё и покуривает прибухнув.) 04.11.2025

lvb Здаров. Спортдира фактически уже поменяли. Взяли из "конины" облезлого Мовсеса. Так шо Кагик уже наверняка собирает "чумоданы") 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Ну к думающим ты себя зря причислил.)) 04.11.2025

lvb Ну, такую хрень может написать кто угодно). Даже местные клоуны и придурки.Фактов-то нет у Гэнича, "Это все знают" не убеждает ни в коем разе). Вообще-то легко проверить). "В ближайшее время".. ну пусть месяц, как раз окончание осенней части РПЛ. Резюме. 18 тур начинается 8 декабря. Если до 7 декабря Станки не уволят, то Гэнич окажется банально "подстилкой "дохлого карпа". И еще раз подвердит шо он баклан голимый). Справка. Тренеры крайне РЕДКО идут на "ЖИВОЕ место", обычно соглашаются на предложение клуба когда предыдущий тренер УЖЕ уволен. Гэнич очевидно этого не знает. Ну и?) 04.11.2025

zg Именно!И 99% что так и будет! 04.11.2025

hovawart645 Чопик, ты не скули - фронт сейчас один у нас! Честные и думающие против подонков и барыг, аферистов-узурпаторов. Тут клубная принадлежность вторична. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Хова . Не отвлекайся . На два фронта тебя не хватит. Разорвет.)) 04.11.2025

hant64 Уже перед месячной его дисквалификацией было ясно, что нужно убирать. Нормальному клубу месяца вполне хватает, чтобы найти нового тренера. Но у Спартака свой путь - опять ищут какого-то ноунейма, чтобы очередной раз вляпаться двумя ногами в жидкое дерьмо. 04.11.2025

zg Зато игроков типа "под" Станковича уже набрали,не разгребешь! 04.11.2025

Jean4 Типа не он Станковича приглашал, с него сейчас взятки гладки. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Страна замерла в ожидании нового КБ клоуна.)) 04.11.2025

zg Я ничему не удивлюсь,логики у нас нынче почти не осталось... 04.11.2025

Jean4 Ага, только мы этого не знали, Генич инсайд выдал. Великую тайну раскрыл. =) 04.11.2025

hant64 Да откровенную херню какую-то несёт Генич - этого придурка слушать, себя не уважать. Понятно, что Станкович вряд ли задержится в Спартаке, но держат его там до сих пор явно не из-за того, что не могут найти другого тренера. 04.11.2025

zg Однозначно!Тут реально,хоть Мостового ставь!Сербов всем скопом взашей надо пинать и как можно быстрен! 04.11.2025

zg Пока,к сожалению,да...... 04.11.2025

hovawart645 А Кахигао? Продолжит пилить? 04.11.2025

zg Эхххх......Пророческие были слова,что будем мы еще рыдать по Федуну и Зареме,им хоть было не начхать на команду,а те кто сейчас озабочены исключительно своим карманом.....Как можно было на 3ти сезона отдать Дуарте и Чернова и взять вот этих 2ух гоблинов!Что это,как не намывание себе в карман? 04.11.2025

J. P. совершенно верно. при подобном начальстве в корне ничего не изменится. и чтобы был положительный результат, случайно должны сложиться многие факторы, как было с Каррерой. но второй такой случай вряд ли выпадет. тут уже нужен не просто тренер-мотиватор, а грамотный спец... но таких брать не будут, судя по фамилиям, которые нам называют... 04.11.2025

TokTram Странная ситуация. Если тренер - сдох, его просто убирают. И тренирует И.О. Нахера мучать труп, когда вся команда знает, что это - труп?! Охеренная мотивация у команды сча. 04.11.2025

zg Хотя,я уже ничего не жду.....Может всплеск будет,но пока верхушку и спортдира не поменяют,таже фигня и продолжится.... 04.11.2025

zg Вот!:point_up:?Отсюда пара-тройка неделек и наберется!:grin: 04.11.2025

J. P. ясно: сначала - под капельницу Его Величество :relieved::wink: 04.11.2025

zg Он как раз может не поверить,подумать,что это развод,а если еще и побухивает,убеждать точно не один день придется!))) 04.11.2025

J. P. Я имею в виду, с ним не нужно вести переговоры неделями. Он заждался :innocent::innocent::innocent: 04.11.2025

zg Как это не надо!?Царь знает себе цену!Зачем принижать?!:grin: 04.11.2025

J. P. Значит, опять Мостовой в пролете? С ним и договариваться не надо. Он за посещение матчей готов работать... :upside_down::wink: 04.11.2025