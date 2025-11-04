Видео
4 ноября, 13:42

Генич: «Вопрос по Станковичу в «Спартаке» решен. Ждут, когда сумеют договориться с новым тренером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Константин Генич рассказал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович в ближайшее время должен покинуть команду.

«Они ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все. Это знает Станкович, это знает все окружение, внутри «Спартака» все это знают. По Станковичу вопрос решен», — сказал Генич на Youtube-канале «О, Родной Футбол!».

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Чем дольше Станкович в «Спартаке», тем лучше для конкурентов

47-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В текущем сезоне красно-белые с 22 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

6 ноября «Спартак» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

218

  • Анкль Бэнксий_

    Уж на 0-0-6 и на 0:7 не наиграли, как свинарник.)))

    08.11.2025

  • Роман Морковкин

    Как с Махачкалой сыграли, клоун? :hugging:

    05.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Последний 5:0 накрячил, да, недоумок?

    05.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты, Морковка, ещё и пророк знатный. Из 2-ух - 2. Предскажи ка чемпиона мира 2010 года. Должно получиться.)))

    05.11.2025

  • Против ветра

    Наивный! Они на следующий день начнут писать, что не того взяли, нужно было другого и так будет целый год, а потом, когда нефтяные барыги будут увольнять следующего, будут писать, что они ещё год назад говорили, что его надо менять.... С Лукойлом Спартак стал разменной монетой в торговле с властью за свой нефтяной бизнес...(((

    05.11.2025

  • rac135

    Дурик, Станковича еще 22 октября уволил Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.) В среду, 22 октября, команду покинет Деян Станкович. На смену Станковичу придет испанец Луис Гарсия Пласа» А 31 леьября сам дурошлеп

    05.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    превед, золупа

    05.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    заглотуну смазали знакомые геи

    05.11.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    У них игроков нет. Нет ни одной действительно звезды мирового уровня. Вообще никого. При чем тут тренер. Станкович всю жизнь играл в интере с действительно звёздами. Попал в это болото.

    05.11.2025

  • моро

    шизик

    05.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как и я .))

    05.11.2025

  • Artorixus

    Да и пусть работает, кто же против, только уже не Спартаке.

    05.11.2025

  • Artorixus

    Тело Спартака так и не было найдено, как его римляне не искали. Предъявить нечего и это есть неприложный факт, а стало быть, Спартак жив до сих пор.

    05.11.2025

  • Artorixus

    А что, а вдруг..!

    05.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Так это очередная брехня жёлтой газетёнки, сборщика слухов..

    04.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А вот и ещё один брехун "по теме".. Тот самый, который уходит с матча Чемпионата мира, не дождавшись окончания.. Хотя, вроде, для этого туда прилетел.. Как в комментаторы и "оценщики" проникли эти недолюди ????!!!!

    04.11.2025

  • моро

    кто о чем, а у трусливой ваты заело)

    04.11.2025

  • spartsmen

    логика неудачника. если взялся за дело - делай хорошо. а не "тут играем, а тут - нефть добываем".

    04.11.2025

  • Dim7111

    Футбол отличается немного от добычи жидких углеводородов

    04.11.2025

  • zg

    Ну да,он просто бухает,трындит в студии и ждет,когда за былое "величие" хоть куда то позовут!)

    04.11.2025

  • ЗП

    Рома , как с ЦСКА сыграл ? Надеюсь , предсказанная крупная победа свинят состоялась ? ))

    04.11.2025

  • ЗП

    твой лукойл -воры народных денег.

    04.11.2025

  • Роман Морковкин

    Ты чьё? Смойся, куча кала зловонного.

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    Здесь тока гончарам -пидорам можно юродствовать в кб тряпках , ага. ))

    04.11.2025

  • ЗП

    Бы..бы.. бы.. жалкий свиненок оббыбыкался в штанишки. ))

    04.11.2025

  • Роман Морковкин

    Я, Бэнця, возможно и придурок, но не полный кретин с поехавшей на собственной значимости крышей, обсирающий всех вокруг. А ты этому кретину памперсу ещё и очко лижешь. Впрочем, тебе не привыкать, подстилка ты та ещё.

    04.11.2025

  • Пятачок

    спартак - чемпиён

    04.11.2025

  • Роман Морковкин

    Ох, Аглобля, Аглоблюшка, как же жаль, что еврокубки для нас закрыты. Пялили бы там конюшню как всегда в хвост и в гриву и пасть твоя поганая была бы прикрыта. А пока имеем, что имеем. Ждём, пока в Спартак назначат тренера. Если уж физрук, было дело, имел вас в один калитос, то любой тренер во главе Спартака - это гарантированный декласс для конюшни в каждом дерби. А пока пускай слюни, олигофрен.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Самошникова с травмой и Заболотного свободным агентом. Всё.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я не оправдываю. Это беда большая, особенно с красивой женщиной. Я тебе даже более скажу. У них, у многих артистов с этим беда. Дружбан, сейчас на пенсии, приглядывал за некоторыми по долгу службы.

    04.11.2025

  • spartsmen

    в который раз удивляюсь тому, как лукойл ещё не разорился с таким менеджментом.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну, есть нюансы. Ты две недели отработал, и если с твоей стороны нет каких-то иных обстоятельств, то ты свободен. Все цивилизовано. А если я на работе, заступил на дежурство, поехали работать, а я говорю: что-то мне не хочется здесь работать, я уже с лета мечтаю о другой структуре. Вы тут сами, как-нибудь, а меня давайте отпускайте. Пацаны меня не поймут. Надо как у тебя: пришел, отступные заплатили, все финансовые взаиморасчеты провели и свободен.

    04.11.2025

  • rashton22

    я его знаю, он с гор. По русски не понимает и пишет хрень всегда, типа лучший друг Спартака. Он жить без него не может, и дышать.

    04.11.2025

  • rashton22

    Что вам Мостовой дался? Ж ить без него никак? Мужик в футболе знает всё, а что тут пишет, так он прикалывается над такими. Шутит.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну да ,гкпатит можно вычеркнуть . Да , может . Скажу больше , со мной это было . И это не оправдание . Что с любым может .

    04.11.2025

  • hovawart645

    Согласен. Просто вспомнилась фраза про икону стиля... Лучше скажу - главный подсолнух на их клумбе!)

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Не далее как неделю назад , я пришел к работодателю , и сказал что увольняюсь. При действующем контракте . =Хорошо. Пожали руки , и разошлись. В чем разница между сной и Соболевым ?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, и случится такое может и со мной, и с тобой, с абсолютно любым человеком. Более того, гепатит люди сами себе тоже приносят.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, но как мы и говорили ранее, этот переход/уход должен соответствовать обязательствам, указанным в контракте. Это моё убеждение, это базис всех трудовых отношений.

    04.11.2025

  • lenin.vowa2018

    Поражаюсь переживаниям конебомжей о деньгах частной компании - Лукойла. Таких как эта фирма, даже больше - в стране минимум несколько десятков! Миллиардеров -олигархов типа Алекперова - и даже богаче - ещё больше! Уже много раз указывал эти фамилии - Абрамович, Усманов и т.д., странно, почему у конебомжей об их миллиардах голова не болит? В конце концов наш самый справедливый в Мире постановил вернуть все что укр... укрыл враг России Чубайс, житель одной страны за океаном. Тоже всем пофиг. А вот за несчастные 20-30 миллионов за игрока - испереживались! Да пусть хоть в унитах спустят - главное чтобы не на заграничный клуб, на которые тратят и вышеуказанные, и Рыболовлев, и Прохоров и ещё несколько наших которые совсем не наши.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А алконедуг , это не рак , не гепатит и прочее . Этот недуг люди сами себе привозят.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну нас не будут цитировать . Не того полета мы птицы.) А я останусь при своем мнении . Игроки имеют право переходить куда хотят . Как бы наши ндежды не ложились на наши ожидания.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это тот случай, когда из частного разговора делают общественный. Ложится в формулу про таких же людей, как и мы.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну это смотря как прочитать . Лично я слышу как обращение на ВЫ , к одному конкретному человеку Другие слышат иначе . Бывает .

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Теперь окончательно понятно: ослиным языком руслана магомедова пишет наш борюсик)))

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Все таки как весело на С.Э. когда Спартак проиграл. Все бегают , суетятся . Иные визжат. Все виноватых ищут . Нет чтобы в зеркало посмотреть.))

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Всё так. Ваши ожидания - это ваши проблемы. Кто ведь так уже говорил? Всех и не вспомнить)))

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Давай ещё, Хакасский охотник!

    04.11.2025

  • Вик1977

    плохо(

    04.11.2025

  • lenin.vowa2018

    Он виноват, но он не виноват! Виноват в том что ставил в состав косячников, очевидно не готовых к игре, хотя даже последнему дилетанту было очевидно - ну никакого смысла не было в их нахождении в составе. И как всегда - косячники продолжали косячничать, а Деян упорно продолжал себя закапывать. Хотя если бы даже ставил просто разных Дмитриевых и Массалыг с Зориными - было бы хотя бы оправдание. А не виноват потому что ему наверняка на неоднократные просьбы так и не приобрели НИКОГО, особенно русских игроков. Динамо смогло приобрести, Локо тоже, а Спартак - никого!

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ее нельзя . Ее в душевую не пустят . По мужски поговорить.))

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вот уж правда . Скромнее надо быть , девушки. Вот спартаковские БАЦ , и золото взяли . А все почему ? потому что не народные . А обычные девушки с табачной фабрики , из поликлиник и дестких садов.))

    04.11.2025

  • Вик1977

    Возьмите Зарену тренером, пока нового не найдете, а вдруг у нее получиться)

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    веселись, на 5х - 10х местах. чмартага - чумпяоня :stuck_out_tongue_closed_eyes:

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да , взял . Чего уж там.)) А что до Соболева , Быстрова и иже с ними . Так я отношусь ровно . Они в конце концов не присягу нарушили. Люди меняли , и будут менять работу . И футболисты такие же люди как и мы. Они не обязаны выполнять наши хотелки

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    мляя, какой же ты идиот некрасик.. :rofl: первого сезон открылся, вчера только с охоты. завалили 2х кабанов с корешами и лося . кто их боится? мудилы типа тебя, пидорня всякая.. :zany_face:

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Понравилось тебе мое выражение))). Взял на карандаш). Ну, ошиблись, факт. Беда порядочных людей в том, что они думают, что с ними то же поступят порядочно... Жизнь прожить - не поле перейти. Я не буду тут ответные примеры приводить, ибо всё это уже старо, как мир. И даже с Соболевым, который нашел свое счастье, уже старая история.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну все мы ошибаемся . И даже бывает в людях. Вот вы тоже думали что Соболев футболист , а он взял и о Спартак ноги вытер . Бывает.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну кабана-то от свиньи отличить сможешь, особенно если встретишь его в лесу). Кабаны, которые впервые увидели людей думают, что люди живут на деревьях.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну я не зоолог.))

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну тогда норм!

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Продолжай, мы тут собрались и ты нас дополнительно веселишь)

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да вроде все уже обсудили ))

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    твой язык - педрильский, отец единоборца петушиного

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кабан, и точно дикий.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Понятно, т.е. и бомжи могут визжать, и мы с Ховой, да и что там говорить: даже ты, Марк. Кабаны, свиньи, бомжи и кони - все визжат). Это обсудили. Что ты хотел обсудить про ЗПРФ?

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    то есть по факту, тебе оанище как всегда неча хрюкнуть? ну, соси хер дальше.. :stuck_out_tongue_closed_eyes:

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А точно дикий кабан ? Может все таки домашняя свинка ? под бромантаном.?))

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Можно я вопросом на вопрос отвечу ? А ты видел футболистов Зенит ? Они похожи на Бомжей ? Или бакланов? А визжат не только свиньи , но и люди бывает визжат . Кабанов видел только в Беловежской пуще . В клетке .

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    единоборец, ага. типа пенкина и моисеева , весь в папку

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А до пожара Юра был твоим любовником)))

    04.11.2025

  • richardford

    Болельщики Спартака считают, что кто то должен прийти и вывести их тупорылый клубишко наверх. К вам кто только не приходил. И ещё дело в вас болельщиках. Скромнее вести себя надо и не выпячивать свою команду, будто она народная.

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    постарайся не наступить на свою прямую кишку. она выпала снова от свинодрючки некрасиков.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да я знаю про это, что тебе многое безразлично. Тему с Зенитом сюда воткнул Юлий. Если бы не было этого поста, то и ЗПРФ не возникла. Вот хочу полюбопытствовать: символ Спартака - это дикий кабан. Откуда пошло про визги? Ты когда -то в лесу сталкивался с кабанами? Они визжат?

    04.11.2025

  • ровнов

    Борюсик. Вас опять спартаковцы поймалм, и трахнули в извращенной форме.? Ну Вы ходитет другой дорогой.

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    максимка - алкашка и шалашовка без голоса и слуха. Кипелов - педрила известный. его любовник Юра по кличке Ира тусовался в Секстоне пока тот не сгорел.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И как это у них получается ? Бьют друг друга по голове , а потом Бац . Давайте обсудим ЗПРФ .?)) Мне то в общем то наплевать . И на ЗПРФ , и на ваши с Ховой визги . Как говорится Чтобы Тушинские не визжали , лишь бы на место выше 5 не лезли.))

    04.11.2025

  • ровнов

    А что не так?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нет)))). Старший сын всегда занимался единоборствами, а за Спартак он болеет наверное по традиции нашей семьи, но не так, как я)

    04.11.2025

  • ровнов

    Да судя по комментам, ваших здесь тьма. И большинство их кунцкамеры.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А эта среда -Тушинская ?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нет, дорогой друг, ты видимо не был на нашей арене. Перед матчем звучит наш гимн. Всегда. Послушай Кипелова

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    При том что она поет перед матчами Спартака.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У нас вот Кипелов гимн Спартака поет. При чем здесь Максим?

    04.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Ты молодой придурок, Морковка?))

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Подумаю до Нового года!

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Город над вольной Невой Есть такая группа Бивни . Послушай на досуге .

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Гимн Спартака - он другой

    04.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Как с быками сыграли, недоумок?))

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    нет.))) Это максим что я могу вам предложить. Соглашайтесь , пока Рубину не отдал.))

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я просто не знаю, а у вас есть гимн?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Больше, чем пятое!

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А мне нет . Тоскливо очень . И ни одного слова про Спартак . Разве это ГИмн ?? И всех есть гимн , а вас завывание прости Господи.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не оскудеет источник жизни!

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Будет ва 5 место . Будет.))

    04.11.2025

  • Как только, что-то негативное появляется про ЗЕНИТ, страдальцы моментально пытаются перевести стрелки на СПАРТАК

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Марк, ну был у неё недуг. Разве можно над женщиной так? Мне очень нравится, как она поет эту песню!

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Мало вас осталось , верующих. Толпами бежите в Удельную.Ватутинки ,Петровский парк . А самые тупые , в Баковку.))

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Слабовато даже для собачьего дерьма))).

    04.11.2025

  • господа,извините! ГЕНИЧ это кто? типо...комментатор? его убрать отсель немедленно! ну,а про СТАНКОВИЧА я уже устал говорить. минимум полгода говорю....ПОШЕЛ ВОН! не тренер он. и даже не физрук! к тому очень истеричный....

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нам всегда нужно чуть-чуть больше!

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    . Когда она так поет, как можно слушать без трепета в сердце? ..... Можно . Можно еще смеятся когда она поет . Тоже мне Жанна Д.арк нашли . Из алколечебницы.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Верую, что в этот раз Спартак победит!

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    это в среде пидароа и нариков? ничё удивительного

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мне получится сегодня на тебя не наступить)))

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Гончар , почитай историю , за 5 ый класс.)

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    да? а че ьы так расхрюкался, димка пидарасов? обидно что е5 свиней е5 - это мем? ну так и питерским обидно, прикинь? :rofl: кстати, ты так же начал сразу оскорблять, не приведя аргументов против. в чем обвинял других. так что соси хер, димка пидарасов. :zany_face:

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дорогой друг! Пожалуйста не ставьте рядом со словом икона ужасные слова :pray:

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Только вы как всегда забыли . Перед своей кончиной , я замочил Спартака.))

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Я всегда прихожу вовремя.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вам , может быть . А честным , думающим патриотам страны -нет. Не достаточно.

    04.11.2025

  • hovawart645

    В первую очередь отсутствием совести, чести, морали. Я про их секту св.Дюкова. При этом у Зенита есть и нормальные, порядочные болельщики. Здесь их 3-4 человека. Их секта также ненавидит, как и нас.

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    дурень овнище. именно твой хлев и пилит бабло. причем тут большие деньги в распоряжении зени? пилит - это значит левый навар. ты реальнл веришь чьо тали угальды и тп бангонды с ливаями по 15-20 лямов стоят?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот посылаю тебя открытом текстом, а ты как собачье дерьмо, спрятанное в опавшей листве - так и наровишь к подошве прилипнуть))). Обтекай, дефективный.

    04.11.2025

  • zg

    ))))))))))))))

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    .. сказал недоумок, которого заставили пахать на работе все выходные. :rofl:

    04.11.2025

  • oiv1vio

    Внедрили вам в мозжечёк словосочетание "пилить бабло", вы его везде и пихаете бездумно. Если бы в Зените пилили, то он бы болтался на дне таблицы, а он постоянно выигрыает чемпионат.

    04.11.2025

  • hovawart645

    Это модель любого думающего человека))) Не лоха...

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    е5 свиней е5 стало мемом ещё когда ты узнал слово мем. :stuck_out_tongue_closed_eyes: так и что с того?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У нас эта модель вообще популярная в среде управленцев))). А то, что лозунг ЗПРФ стал мемом - абсолютный факт.

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    любопытно. теперь мы точно знаем, когда твой и без того слабый умишко окончательно крякнул. :rofl: вот так факты сложились.. я понял - принц это я.. жаль, что ты не читал Булгакова, тупое мудло. :zany_face:

    04.11.2025

  • oiv1vio

    А с чего это "вся команда знает"? Генич не представитель Спартака. Мало ли у кого какое мнение. А руководство ничего не заявляло.

    04.11.2025

  • hovawart645

    ну так набирается критическая масса факторов для анализа-размышления. Я же тоже был слепым и глупым до матча с Карасиком в Питере. Потом началась точка отсчёта и постепенное понимание того, что происходит. Ну и факты сложили картину. Маслом. Мне легче было немного, потому что я знаю изнутри повадки газовых.

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    лживое мудло. :zany_face: и СКОЛЬКО стадионов оштрафовано за ЗПРФ? ну? ты просто феерический идиот. :rofl: сдавай золото 16 го, петушара РЖДшная. :zany_face:

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Берут вот у футболистов интервью. В принципе, если задать вопрос Денисову, Максименко, Литвинову, Ву и Джико, то что они ответят про такие зоны? Мне просто очень интересно самому, ибо как говорил про меня сам Спирт - дилетантик я, для массовочки.

    04.11.2025

  • Борис Игоревич

    Так бы можно было сказать - оставьте полную сербскую обнимашку, хотим и дальше угарать с хлева! Однако, в руководство мясных лохованов верим! Найдут фрика ещё по хлеще! Каждый раз им это удаётся. :rofl:

    04.11.2025

  • m_16

    Ты серьёзно считаешь, что у Миллера есть необходимость пилить что-то на футболе? :)))

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Разделяю ваши чувства и ту боль, которую я вижу в этом посте.

    04.11.2025

  • hovawart645

    Привет. Нарциссизм на Газпром-ТВ процветает!) Генич, Чердак - и икона Губа! Ужас.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Даже в среде старшего сына говорят об этом. Зенит на пике отрицания.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот это - неоспоримый факт!

    04.11.2025

  • m_16

    Руки прочь от Станковича! Дайте ему работать!

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, я согласен, совсем не против того, что вы здесь. Про тот пост - здесь контекст не Зенита, Спартака и тд. Здесь контекст того, что пилят в нашем футболе огромные деньги и нет за этим контроля. Вот и всё.

    04.11.2025

  • hovawart645

    Именно вот так! Баклан бамжеватый, ты проанализируй, сколько стадионов оштрафовал КДК за кричалки ЗПРФ - и не задавай глупых вопросов. "Ну тупые-е-е-е!"))))

    04.11.2025

  • vladmad_75

    Господя, да увольте вы уже его! Это я про генича, если что )))

    04.11.2025

  • Slim Tallers

    Это называется живой труп.

    04.11.2025

  • mate

    кто бы не тренировал Спартак, ему придется освободиться от груза. Нужны игроки, как молодой Мостовой, Ерохин, Батраков, Сперцян, Пеняев, Гладышев, Тюкавин. Почему то сейчас в Спартаке таких нет. Матч против Краснодара доказал это. Нужно убрать своих. Только Барко, Солари, Мартинс, Бабич, Маркиньос, Рябчук, Литвинов могут еще играть на равных с грандами.

    04.11.2025

  • Ю.Ю.

    Во как! За весь народ решил погорлопанить?

    04.11.2025

  • 555 555

    Все в курсе,что уволят,но только никто не знает,когда боссы Спартака договоряться с новым тренером.

    04.11.2025

  • Ю.Ю.

    Их столь же мало, как и всех других, по сравнению с болельщиками Спартака.

    04.11.2025

  • mate

    МакСим поет ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ВДОЛЬ НОЧНЫХ ДОРОГ, ИДЕМ БОСИКОМ НЕ ЖАЛЕЯ НОГ. ПУЛЬС ЕГО В ТВОИХ РУКАХ, НЕ ПОТЕРЯЙ И НЕ СЛОМАЙ. Когда она так поет, как можно слушать без трепета в сердце? Как могуть слабые игроки стоят рядлм с ней? Пруцев, Бакаев, Зиньковский, Денисов сделали нас чемпионами? Нет. Ответ есть.

    04.11.2025

  • Ю.Ю.

    Вот те раз... Дмитрий, неужели Вы ни разу не посещали ветки про Зенит? Неужели ни разу не оставляли там свои комментарии? Согласитесь, СЭ, со всеми своими статьями и новостями не закрытый КБ-клуб. Для информации: - Это Спартак пилит бабло? Взгляните на Зенит. Вот где бабло по карманам суют.

    04.11.2025

  • выдр

    махамедовы еще хуже, чем армяне.

    04.11.2025

  • zg

    Вот вчера Деяну задали вопрос,по поводу наших шикарнейших "розыгрышей от ворот" с постоянными привозами,он ответил-"есть зоны куда можно давать,а есть,куда нельзя,игроки почему то регулярно дают куда нельзя"-для меня это занавес!Все!:man_facepalming::laughing:

    04.11.2025

  • hovawart645

    В точку! Весь народ дружно его ненавидит, он на пике отрицательной популярности!)

    04.11.2025

  • mate

    Надеюсь, хозяин думал 6 месяцев перед назначением нового тренера. Только не надо нового Абасраля, Ваноли, Тедеско, Скала, Лаудрупа. Только Витория начал неплохо, но ему не дали время. 2 раза обыграть Наполи неможно засчет удачи. Сейчас нужен свой. Аленичев идеальная кандидатура. Или Евсеев, Тихонов, Юран. Жесткий прагматик. Кто побеждал как игрок и как тренер. В РПЛ нужен свой. Для подавления всех связок Пруцев, Бакаев, Зиньковских. Игроки такого уровня должны стеснятся играть в Спартаке. Таких слабых нет сейчас в Зените. Семак своим авторитетом пресекает не только звездность, даже желание играть в футбол не футболистов. Пора и нам занят свое место.

    04.11.2025

  • hovawart645

    Да у нас хорошие матчи мешаются с откровенно слабыми. Ну и теми, которые похабят судейки газовые. Послезавтра Ку-ку - тоже все возможно. К сожалению. И не известно, в какую сторону.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Юлий, мы здесь про наших толкуем. Зачем здесь Зенит?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На мой взгляд - нужно защиту наладить, а впереди мы точно сможем забить. Почему игру в обороне не наладят- для меня просто загадка...

    04.11.2025

  • ровнов

    А чем болельщики Зенита отличаются от других болельщиков?

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, кончина его весьма прискорбна. Надеюсь, что нашего Марка не постигнет столь ужасная участь.

    04.11.2025

  • zg

    :grin::thumbsup:

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ждем много голов! Пусть победит сильнейший! Локо, как мне кажется, стал немного тормозить по физике.

    04.11.2025

  • zg

    Самошников сейчас здоров,была микротравма,в запасе он сидит,но не ставят,Джику себя сходу так явил,что пофиг,травма или нет,Ву-пипец,Дмитриев неплох,Бинго выздоровел,но опять же,в запасе,в принципе,кем играть,есть,ИГРЫ нет.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Основной - Казанская икона Божией матери :pray:, для меня по крайней мере.

    04.11.2025

  • hovawart645

    Доброго. Ну нет, будем выкладываться! Дерби, принципиально. Потом фарм дома - не так энергозатратно, успеем восстановиться.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я осторожно скажу: вот купили ему Джику и Самошникова - оба сломаны, играть в Краснодаре не могли. Бабич - кресты. Как были Рябчук и Хлусевич мертвыми, так и остались. Бонгонда - травма. В нападении нашли Заболотного. Единственное классное приобретение - Жедсон. Что-то я там особо за лето покупок не вижу).

    04.11.2025

  • ровнов

    Какой бы состав не был-а на побуду хотелосьбы рассчитывать.

    04.11.2025

  • Ю.Ю.

    Как только, что-то негативное появляется про Спартак, страдальцы моментально пытаются перевести стрелки на Зенит. Они в единственном и неповторимом числе только, когда заходит речь о популярности и народности))

    04.11.2025

  • ровнов

    А как в России-воруют. и где больше, там больше

    04.11.2025

  • zg

    Во во...

    04.11.2025

  • Гончар

    здесь горным ослам слова не давали.

    04.11.2025

  • zg

    У нас вообще непонятно уже,какой основной,а какой не очень!)

    04.11.2025

  • Гончар

    вне вся кого сомнения.Но марк красс плохо закончил,был добит кем то из своих.Что бы не попал в плен.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Добрый день! Поздравляю вас с Праздником! Какой прогноз на четверг? У меня есть ощущение, что играть будем не основным составом.

    04.11.2025

  • zg

    Так и надо убирать,команда никакая,ни игры,ничего,время у него было навалом,игроков ему покупали,а воз и ныне там,смысл его держать?Для "мебели"?)

    04.11.2025

  • hovawart645

    Там просто перемешались гос и типа частное бабло. По сути сейчас в Газпроме все госбюджет.

    04.11.2025

  • hovawart645

    Не думаю. Попиливают, но крохи. У Миллера это святые расходы и на них никто внутри не покусится.

    04.11.2025

  • ровнов

    Сколько же они насовали в карманы? Когда нибудь кто то озвучт это. Или Миллеру будет будет стыдно. Хотя о чем я,

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Согласитесь, ведь Марк иногда очень забавен!)

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дорогой друг! Я никогда не был сторонником скорых решений, коих в последнее время было много у нас. Есть ли кандидат на замену Станковичу и Ко, который бы вселил уверенность, кто разбирается в нашем футболе, знает нюансы? Кто этот человек? Деяна-то можно убрать, хоть в четверг, например))))

    04.11.2025

  • Гончар

    да нам здесь и тебя клоуна хватает.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пиши на русском языке! Здесь язык осла не понимают люди.

    04.11.2025

  • zg

    Сразу после Деяна и КО!)Правильно будет именно в таком порядке!)

    04.11.2025

  • Роман Морковкин

    Ну, ты же придурок старый пишешь хрень регулярно, почему бы Игнату со слов ГЭнича не написать? Генич мож и баклан голимый, но не до такой же степени голимый как местный дристопердёжник лвбша, он же "спецкор" в подгузнике Вася Ларин. Генича хотя бы знают, а Игнат реальный корр СЭ, а не трындабольный алкаш с синдромом величия памперс лвб.

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Марк, отомри уже!

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Когда наконец-то решат вопрос с Геничем? Все знают, что его давно нужно решить.

    04.11.2025

  • zg

    Там уже давно!У нас только начали "осваиваться"....

    04.11.2025

  • Гончар

    ты сам то чьих будешь,имбицил недоразвитый.

    04.11.2025

  • руслан магомедов

    мовсисяна еще хуже всех кухигаев будет, оно армян!!!!!!!!

    04.11.2025

  • Гончар

    Откуда берутся все эти геничи.Как бабы собирают все сплетни и слухи.Вот уволят тогда и пишите,а так не газета,а "шлак экспресс".

    04.11.2025

  • Роман Морковкин

    То, что понятно Геничу, всем остальны уже давно понятно. Вопрос в другом. Чего тянуть кота за хвост? Выпинывайте вы это лысобородатое посмешище вместе со всей его шайкой прихлебателей, порадуйте болельщиков не результатами, так хоть решением. Пока это недоразумение у руля команда совсем скатится. Или вы хотите, чтобы новый тренер в концовке сезона боролся максимум за почётное шестое место? Ведь через пару-тройку туров деятельности этого деятеля (да, масло масляное) первую пятёрку будет даже в теории не догнать. Чего ждём? Пусть пока ИО поработает. Мелёшина назначьте. Или дайте посмотреть , кто такой тренер молодёжки Игорь Рябов. Беса куда девали? Назначили бы ИО с целью собрать информацию для нового тренера. Глядишь, и очков бы побольше набрали. Да и игроки (футболистами их сейчас назвать язык не поворачивается) сбросят с себя оковы, песок позора может осыпется. Найдёте нового рулевого - назначите, теперь уже никто не торопит, сезон запорот, но совсем впустую то время терять глупо.

    04.11.2025

  • руслан магомедов

    Не верю что даянку -свиноту уберут. Жаль , он так тренировал чмартаг замечательно, за что!!!!!!!

    04.11.2025

  • ровнов

    Это Спартак пилит бабло? Взгляните на Зенит. Вот где бабло по карманам суют.

    04.11.2025

  • руслан магомедов

    Почему даянка-хряк не говорит по -сербски. оно даянка-хряк видит себя итальянцем-ивропейцем, а тогда кем он видит чмартагу в своей скачке на бровке. Там даже худосочный в очочках Геркулесом себя считает, гандило.

    04.11.2025

  • zg

    )))))Цари они такие!)

    04.11.2025

  • zg

    Салют!Ох,я поверю,только когда оно улетит с оф объявой!)

    04.11.2025

  • knight templar

    Ха. Вопрос у лукойловских решен уволить тренера посреди чемпа, через 4 месяца после продления его и без того жирного контракта. Но им не привыкать быть лузерами. Главное сколько бабла при станковиче на мангашах с абенами напилили. Текущий трансферный бюджет минус 23,3 млн.евро

    04.11.2025

  • Роман Морковкин

    Как это если? Конечно, побухивает. Судя по высказываниям Его Величества, он ещё и покуривает прибухнув.)

    04.11.2025

  • lvb

    Здаров. Спортдира фактически уже поменяли. Взяли из "конины" облезлого Мовсеса. Так шо Кагик уже наверняка собирает "чумоданы")

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну к думающим ты себя зря причислил.))

    04.11.2025

  • lvb

    Ну, такую хрень может написать кто угодно). Даже местные клоуны и придурки.Фактов-то нет у Гэнича, "Это все знают" не убеждает ни в коем разе). Вообще-то легко проверить). "В ближайшее время".. ну пусть месяц, как раз окончание осенней части РПЛ. Резюме. 18 тур начинается 8 декабря. Если до 7 декабря Станки не уволят, то Гэнич окажется банально "подстилкой "дохлого карпа". И еще раз подвердит шо он баклан голимый). Справка. Тренеры крайне РЕДКО идут на "ЖИВОЕ место", обычно соглашаются на предложение клуба когда предыдущий тренер УЖЕ уволен. Гэнич очевидно этого не знает. Ну и?)

    04.11.2025

  • zg

    Именно!И 99% что так и будет!

    04.11.2025

  • hovawart645

    Чопик, ты не скули - фронт сейчас один у нас! Честные и думающие против подонков и барыг, аферистов-узурпаторов. Тут клубная принадлежность вторична.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хова . Не отвлекайся . На два фронта тебя не хватит. Разорвет.))

    04.11.2025

  • hant64

    Уже перед месячной его дисквалификацией было ясно, что нужно убирать. Нормальному клубу месяца вполне хватает, чтобы найти нового тренера. Но у Спартака свой путь - опять ищут какого-то ноунейма, чтобы очередной раз вляпаться двумя ногами в жидкое дерьмо.

    04.11.2025

  • zg

    Зато игроков типа "под" Станковича уже набрали,не разгребешь!

    04.11.2025

  • Jean4

    Типа не он Станковича приглашал, с него сейчас взятки гладки.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Страна замерла в ожидании нового КБ клоуна.))

    04.11.2025

  • zg

    Я ничему не удивлюсь,логики у нас нынче почти не осталось...

    04.11.2025

  • Jean4

    Ага, только мы этого не знали, Генич инсайд выдал. Великую тайну раскрыл. =)

    04.11.2025

  • hant64

    Да откровенную херню какую-то несёт Генич - этого придурка слушать, себя не уважать. Понятно, что Станкович вряд ли задержится в Спартаке, но держат его там до сих пор явно не из-за того, что не могут найти другого тренера.

    04.11.2025

  • zg

    Однозначно!Тут реально,хоть Мостового ставь!Сербов всем скопом взашей надо пинать и как можно быстрен!

    04.11.2025

  • zg

    Пока,к сожалению,да......

    04.11.2025

  • hovawart645

    А Кахигао? Продолжит пилить?

    04.11.2025

  • zg

    Эхххх......Пророческие были слова,что будем мы еще рыдать по Федуну и Зареме,им хоть было не начхать на команду,а те кто сейчас озабочены исключительно своим карманом.....Как можно было на 3ти сезона отдать Дуарте и Чернова и взять вот этих 2ух гоблинов!Что это,как не намывание себе в карман?

    04.11.2025

  • Топотун

    Гейничу сказали знакомые геи !

    04.11.2025

  • J. P.

    совершенно верно. при подобном начальстве в корне ничего не изменится. и чтобы был положительный результат, случайно должны сложиться многие факторы, как было с Каррерой. но второй такой случай вряд ли выпадет. тут уже нужен не просто тренер-мотиватор, а грамотный спец... но таких брать не будут, судя по фамилиям, которые нам называют...

    04.11.2025

  • TokTram

    Странная ситуация. Если тренер - сдох, его просто убирают. И тренирует И.О. Нахера мучать труп, когда вся команда знает, что это - труп?! Охеренная мотивация у команды сча.

    04.11.2025

  • zg

    Хотя,я уже ничего не жду.....Может всплеск будет,но пока верхушку и спортдира не поменяют,таже фигня и продолжится....

    04.11.2025

  • zg

    Вот!:point_up:?Отсюда пара-тройка неделек и наберется!:grin:

    04.11.2025

  • J. P.

    ясно: сначала - под капельницу Его Величество :relieved::wink:

    04.11.2025

  • zg

    Он как раз может не поверить,подумать,что это развод,а если еще и побухивает,убеждать точно не один день придется!)))

    04.11.2025

  • J. P.

    Я имею в виду, с ним не нужно вести переговоры неделями. Он заждался :innocent::innocent::innocent:

    04.11.2025

  • zg

    Как это не надо!?Царь знает себе цену!Зачем принижать?!:grin:

    04.11.2025

  • J. P.

    Значит, опять Мостовой в пролете? С ним и договариваться не надо. Он за посещение матчей готов работать... :upside_down::wink:

    04.11.2025

  • zg

    Скорей бы уж,нефиг давать афтарам повод по 30 раз на дню писать одну и туже чухню!

    04.11.2025

