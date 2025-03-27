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27 марта, 13:03

Константин Клюшев займет пост генерального директора «Акрона»

Сергей Ярошенко
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Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал уход Алексея Власова с поста генерального директора клуба.

«Не могу выразить ничего иного кроме слов благодарности Алексею за вклад в развитие клуба. При его непосредственном участии «Акрон» переживает самый успешный период в своём развитии, запланированы проекты по улучшению инфраструктуры в ближайшем будущем, выстроенная структура управления и подобранная команда профессионалов позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Хоть мне и жаль это комментировать, но я искреннее рад периоду совместной работы, а также желаю Алексею успехов в дальнейшем. Летом генеральным директором станет Константин Клюшев, занимающий на данный момент должность исполнительного директора», — цитирует Морозова пресс-служба тольяттинского клуба.

Власов занимал пост генерального директора клуба с 19 августа 2021 года. 42-летний специалист решил покинуть «Акрон», чтобы больше времени уделять семье.

Источник: ФК «Акрон»
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ФК Акрон
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