Кучаев — о переходе Чалова в ПАОК: «Каждый вершит свою судьбу»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил критикам перехода экс-одноклубника Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«Многие осудили выбор Чалова? Сколько людей, столько и мнений. Кто-то смотрит так на эту ситуацию, кто-то по-своему. У него был такой шанс, но как он смотрел на эту ситуация — его личное мнение, его личный выбор. Можно миллион людей спросить, будет миллион мнений на этот счет. Каждый вершит свою судьбу, он решил сделать так», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

26-летний Чалов стал игроком ПАОКа в межсезонье. 13 августа он дебютировал за команду в ответном матче против «Мальме» (3:4) в квалификации Лиги чемпионов. Греческий клуб уступил шведскому по сумме двух матчей (5:6) и теперь сыграет в Лиге Европы.