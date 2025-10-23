Кучаев: «У Гвардиолы порой просто контроль мяча ради контроля. Мы с Альбой в «Ростове» так не играем»

Полузащитник и капитан «Ростова» Константин Кучаев высказался о работе с главным тренером ростовской команды Джонатаном Альбой, а также оценил его сравнения с Хосепом Гвардиолой из «Манчестер Сити».

«Я, к сожалению, пока с Гвардиолой не работал. Поэтому мне трудно их сравнивать. Но по тому, что я вижу, у Гвардиолы порой очень много контроля мяча. Очень много акцента на владении. Иногда кажется, что у его команд просто контроль ради контроля. А мы с Альбой, на мой взгляд, так не играем. У нас другой стиль, другие акценты. Поэтому тут сравнение не особо уместно. Ну и титулов у Гвардиолы побольше будет, ха-ха», — приводит слова Кучаева Legalbet.

После 12 туров РПЛ «Ростов» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.