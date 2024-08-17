Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:23

Кучаев: «Не сказать, что Глушенков это открытие нового сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев не считает хавбека «Зенита» Максима Глушенкова открытием нового сезона.

«Глушенков — открытие нового сезона? Он хорошо провел прошлый сезон, поэтому не сказать, что открытие. Тем более сейчас у него хорошая команда, где исполнители еще сильнее. Но, бесспорно, он молодец, пусть продолжает в том же духе», — цитирует «РБ Спорт» Кучаева.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил 7 мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Источник: «РБ Спорт»
Константин Кучаев
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
1
0
Читайте также
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Сжегшего украинскую БМП военного ВС РФ представят к награде
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Долина рассказала о своем состоянии после пережитой аферы с недвижимостью
Умер вокалист рок-группы Great White Джек Рассел
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абена: «Спартак» точно заслуживает чемпионство своими амбициями и возможностями»