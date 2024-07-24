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Сегодня, 13:24

Кучаев: «Требования Карпина? Все предельно ясно, просто»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев заявил, что ему понятны требования главного тренера команды Валерия Карпина.

«Насколько мне понятны требования Карпина? Все предельно ясно, просто. Относительно просто, потому что тебе объясняют, где и как ты должен находиться, но в то же время сложно, потому что это все ты должен выполнять и не терять концентрацию», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

В первом туре сезона РПЛ-2024/25 «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Следующий матч дончане проведут на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Константин Кучаев
ФК Ростов
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