Кучаев: «Требования Карпина? Все предельно ясно, просто»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев заявил, что ему понятны требования главного тренера команды Валерия Карпина.

«Насколько мне понятны требования Карпина? Все предельно ясно, просто. Относительно просто, потому что тебе объясняют, где и как ты должен находиться, но в то же время сложно, потому что это все ты должен выполнять и не терять концентрацию», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

В первом туре сезона РПЛ-2024/25 «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Следующий матч дончане проведут на выезде с «Крыльями Советов».