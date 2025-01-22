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Сегодня, 19:52

Константин Лепехин: «Клаудиньо — незаменимый игрок «Зенита», теперь ему надо искать замену»

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный переход полузащитника петербуржцев Клаудиньо в «Аль-Садд». По данным Globo, катарский клуб заплатит за трансфер 27-летнего бразильца 20 миллионов евро.

Клаудиньо. Клаудиньо прощается с «Зенитом» за полгода до столетия. Что теперь делать клубу?

«Клаудиньо был определяющим футболистом «Зенита». В последних матчах он не очень удачно выглядел, но все ждали от него хорошей игры. Теперь нужно искать ему замену. За весь период в «Зените» бразилец показал свой класс. Клаудиньо — незаменимый игрок, он помог петербуржцам во многом», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

Клаудиньо провел за «Зенит» 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 результативную передачу. В составе петербуржцев бразилец стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и трехкратным победителем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-klaudin-o-nezamenimy-j-igrok-zenita-teper-emu-nado-iskat-zamenu/
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Клаудиньо
ФК Зенит
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