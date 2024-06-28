Лепехин: «Сейчас даже за Месси 30 миллионов евро не заплатят, не говоря уже о Соболеве»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Серьезно оценивать эту информацию я не берусь, ведь часто бывало, что какого-то игрока связывали с «Зенитом», но это были лишь слухи. Но если Соболев действительно перейдет в «Зенит», то у него будет шанс проявить себя в самом лучшем клубе страны.

В контракте Соболева есть пункт о выкупе за 30 млн евро? Сейчас даже за Месси столько не заплатят (смеется)», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

По информации «СЭ», московский клуб готов отпустить Соболева за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену.