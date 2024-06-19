Лепехин: «Горшков не сможет посадить на скамейку Дугласа Сантоса»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный переход защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в петербургский клуб.

«На некоторых позициях у «Зенита» есть футболисты, которых практически нереально подвинуть из состава. Дуглас Сантос как раз один из них. Я не думаю, что у Горшкова получится посадить его на скамейку. Да и лучше не сажать бразильцев в запас, иначе они могут сильно расслабиться.

Думаю, что Горшков будет иногда подменять Сантоса, но наверняка это понимает и сам Юрий. А если он на таких условиях готов перейти в «Зенит», то значит, его это устраивает», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Горшков провел 34 матча за самарский клуб, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.