Константин Лепехин: «Зенит» не в кризисе, просто в этом году напряженная борьба»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил игру петербуржцев в последних матчах РПЛ.

«Зенит» не в кризисе. Выводы нужно делать в конце сезона. Пока петербуржцы занимают первое место. Раньше «Зенит» нас баловал тем, что заранее становился чемпионом. В этом году напряженная борьба, и чемпион станет известен только в последнем туре», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

«Зенит» не смог победить в трех встречах чемпионата России подряд и набрал в них всего одно очко, уступив «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграв вничью с «Факелом» (1:1).