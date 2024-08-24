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Сегодня, 06:59

Лепехин: «Даже в «Зените» не смогут объяснить, почему у Изидора не получилось в клубе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал переход французского нападающего Вильсона Изидора в «Сандерленд».

23 августа в пресс-службе «Зенита» сообщили о переходе игрока в английский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа.

«Трудно сказать, почему у Изидора не получилось в «Зените». На такие вопросы думаю, что даже в клубе не смогут ответить. Много факторов влияет на то, чтобы у футболиста все срослось в новом для себя клубе. В данном случае, не получилось. Посмотрим, как дальше сложится карьера Вильсона», — приводит слова Лепехина Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Сандерленд» занял 16-е место в чемпионшипе.

23-летний Изидор играл за «Зенит» с сентября 2023 года. Форвард провел 26 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и забил 4 гола.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
ФК Зенит
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
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