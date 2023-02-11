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Сегодня, 19:05

Лепехин: «Когда Дзюба был в «Зените», никто не мог его сдержать, он все выигрывал»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин рассказал, что думает о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Я считаю, Дзюба с его качествами может приносить пользу в РПЛ. Ему, может, какой-то большой работы на поле не нужно делать, но в штрафной площадке он очень опасен. Тяжело защитникам с ним справляться. По крайней мере, когда он был в «Зените», никто не мог его сдержать — ни после длинных передач, ни после прострелов, ни после «висюлек». Он все выигрывал. Если у него это осталось, он, конечно, принесет пользу «Локомотиву», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

С 2015 по 2022 год, включая аренду в тульский «Арсенал», Дзюба выступал в «Зените».Ранее форвард выступал в России за «Зенит». В петербургском клубе он стал лучшим бомбардиром чемпионатов, доведя количество забитых голов до 148.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-kogda-dzyuba-igral-v-zenite-nikto-iz-zashhitnikov-rpl-ne-mog-s-nim-spravit-sya-v-shtrafnoj/
Артем Дзюба
Константин Лепехин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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