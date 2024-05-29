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Сегодня, 20:59

Константин Лепехин: «Зенит» дарил конкурентам титул, а те не взяли"

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин считает, что конкуренты сине-бело-голубых по чемпионату России сами виноваты в том, что не смогли завоевать чемпионский титул.

«Конечно, чемпионат для «Зенита» сложился не так, как предыдущие. Я думаю, даже игроки не ожидали такого сценария. Для меня «Зенит», как всегда, был фаворитом, а потом перестал им быть. Это когда «Динамо» вышло на первое место. Думал, не выиграют петербуржцы на этот раз. Все было в руках «Динамо» — осталось победить «Краснодар». Кто виноват, что не победили? Получается, «Зенит», как мог, старался для конкурентов, готов был отдать им титул, а те его не взяли. Поэтому все справедливо», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

«Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Вторым стал «Краснодар», третьим — «Динамо», которое уступило «быкам» по результатам личных встреч.

Источник: РБ Спорт
Константин Лепехин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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