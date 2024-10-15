Лепехин — о задержках зарплат в «Химках»: «У нас в России это дело привычное»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о задержках зарплат в «Химках».

14 октября сообщалось, что в подмосковном клубе в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат и премиальных игрокам команды.

«Я давно варюсь в российском футболе и меня такие новости вообще не удивляют (смеется). В какой-то период казалось, что мы от этого ушли, но это оказалось фикцией. Каждый год есть команды, в которых не платят, задерживают зарплаты. Для нашей страны — это не что-то из ряда вон выходящее. Не то, что это традиция, но это происходит. У нас в России это дело привычное. Вне РПЛ — это вообще сплошь и рядом. Так что ситуация абсолютно не удивляет», — приводит слова Лепехина Legalbet.

«Химки» занимают 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 8 очков в 11 матчах.