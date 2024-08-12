Тюкавин — о матче с «Зенитом»: «Судья не давал бороться»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин остался недоволен работой судьи в выездном матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

—Были мелкие фолы и свистки непонятные — для чего это? Идет борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и Барриос, и он ставит фол. Для чего?

— Не давал бороться — в этом мысль?

— Да, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В следующем матче «Динамо» встретится дома с махачкалинским «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет 14 августа.