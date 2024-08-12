Тюкавин: «Зенит» — хорошая команда, но его можно обыгрывать»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не считает «Зенит» непобедимой командой.

В субботу, 10 августа, «Динамо» уступило в гостях «Зениту» со счетом 0:1.

— Какое впечатление оставил «Зенит» — это команда, которую невозможно обыграть?

— Хорошая команда, но ее можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили пенальти, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

После четырех туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав максимальные 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке с девятью баллами.

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Химками» 18 августа, а «Динамо» днем ранее примет «Крылья Советов».