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Сегодня, 20:09

Тюкавин о поражении от «Краснодара»: «Подвела реализация»

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подвел итоги матча против «Краснодара» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

— Что не получилось?

— Забить гол. Подвела реализация. У нас было много моментов, но мы приняли неправильные решения, а где-то их спас вратарь.

— Был ли пенальти на Карраскале?

— Не знаю. Судья не свистнул — значит, не было.

— Повлияло ли твое отцовство на подготовку к игре?

— Нет, не повлияло, — сказал Тюкавин.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на второе место. «Динамо» уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.

(Константин Передерий)

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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