Тюкавин: «Мой любимый гол за «Динамо»? Когда я пяткой забил «Спартаку»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, какой гол в его карьере запомнился ему больше всего.

«Мой любимый гол за «Динамо»? Наверное, когда я пяткой забил «Спартаку». Не знаю, случайно или нет, но гол есть гол. Конечно, запомнился первый финал Кубка. Жаль, что проиграли, но у нас все еще впереди, надеюсь, что выиграем его», — приводит слова Тюкавина пресс-служба московской команды.

20-летний форвард выступает за «Динамо» с лета 2021 года.

В текущем сезоне Тюкавин провел за московскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

«Бело-голубые» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.