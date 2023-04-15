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Сегодня, 16:59

Тюкавин: «Очень тяжело играть, когда команда обороняется в 11 человек»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

— Очень тяжело играть, когда команда обороняется в 11 человек. Нам очень тяжело вскрыть эту оборону. Мы старались выполнять установку тренера, но все равно что-то не получалось. В перерыве сделали хорошие замены. На второй тайм вышли в другом составе, по другой схеме и победили.

— Кажется, вам не хватает эмоций

— Это не так. Сезон еще не завершен. А как может быть бронза не важна? В столетие должно быть. Мы вылетели из Кубка в обидном матче с «Акроном». Сейчас у нас есть шанс реабилитироваться, попасть в тройку. Только так.

— Отсутствие еврокубков в голове не сидит?

— Нет, конечно. Мы боремся за тройку, как и ранее.

— Вы стали основным нападающим. Вам стало проще?

— Как тренер считает нужным, так и есть. Замена — буду выходить. Старт — буду выходить. Главное играть и приносить пользу команде.

— Сработали те перестановки, которые были сделаны в перерыве?

— Все ребята, которые вышли на замену, молодцы. Спасибо им, они помогли и усилили игру. Мы победили.

— Что изменилось после выхода Смолова?

— Добавился игрок в атаку. Если он уводит игрока, то я свободен и наоборот. Было легче играть.

— Был какой-то особенный настрой?

— Особенного настроя не было, но мы понимаем, что столетие. Нам важна была сегодня победа. Обязательно! И мы ее добились. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать.

— Нет ли ощущения, что «Динамо» в последних матчах везет?

— Везет тому, кто везет! Правильно? Почему везет?

— Залетают голы, как в матче со «Спартаком». Неожиданные.

— Ну просто так они же не залетят. Залетели и залетели.

— Это ответочка за то, когда не шло?

— Наверное. Не знаю.

— Что мешает команде играть так, как сегодня во втором тайме, регулярно?

— Ничего не мешает. Просто тяжело было вскрыть оборону. У нас это не совсем получалось. Сидеть в обороне не наш конек. Изменили схему и все пошло.

«Динамо» находится на 5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков за 23 тура.

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Константин Тюкавин
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