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Сегодня, 04:54

Зырянов: «Соболев должен доказывать, что он достоин быть в «Зените»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что он достоин быть в петербургском клубе. Оскорбительные кричалки в адрес Соболева? Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков. Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать», — цитирует «Спорт День за Днем» Зырянова.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Источник: «Спорт День за Днем»
Александр Соболев
Константин Зырянов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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