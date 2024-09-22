Зырянов: «Соболев должен доказывать, что он достоин быть в «Зените»

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что он достоин быть в петербургском клубе. Оскорбительные кричалки в адрес Соболева? Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков. Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать», — цитирует «Спорт День за Днем» Зырянова.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.