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Сегодня, 14:00

Зырянов — о многообещающих специалистах: «Самый перспективный тренер? Я»

Артем Белинин
Главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов.
Константин Зырянов.
Фото ФК «Черноморец&quot;
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Экс-полузащитник сборной России и тренер «Черноморца» Константин Зырянов порассуждал о тренерах РПЛ.

— Среди всех тренеров, кто играл на том Евро — кто самый перспективный? Уберем Семака.

— Вы смотрели мое интервью после игры в Лиге чемпионов, где мы «Милан» обыграли 1:0?

— Не припоминаю.

— Я вышел на последние семь минут, хорошо отыграл, мог забить. Мы в итоге победили 1:0 и ко мне подошел журналист, спросил — как вы думаете, кто лучший футболист в сегодняшней игре? Знаете, что я ответил?

— Константин Зырянов?

— Конечно! (смеется) Так что самым перспективным определились.

Константин Зырянов. «Если «Черноморец» окажется в РПЛ, болельщики будут спрашивать лишний билет». Интервью с Константином Зыряновым
Константин Зырянов
РПЛ
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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