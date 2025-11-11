Зырянов — о победе Вадима Шилова в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025»: «Нужно терпеть»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о 17-летнем полузащитнике сине-бело-голубых Вадиме Шилове, который занял первое место в нашем рейтинге «55 молодых талантов России-2025».

— Бывает, что молодой игрок выстрелил в РПЛ, а потом растворился. С чем это связано? — вопрос Зырянову.

— У нас много талантливых ребят, которые занимались и занимаются в спортивных школах. Талантливыми они становятся после того, как о них начинают писать. И некоторые не выдерживают этой нагрузки. Иногда искусственно раздуваются способности некоторых игроков, которые через некоторое время становятся посредственными и откатываются обратно.

Думаю, что дело еще в самих ребятах. Они должны понимать, что когда о них пишут, то это большой аванс. Это надо доказывать ежедневно на поле, в каждом матче и на каждой тренировке.

— Каждодневная работа — это единственный совет футболисту, чтобы пробиться в РПЛ?

— Просто так вам никто не даст место в топ-клубе. Если брать «Зенит», то здесь нужно зубами вгрызаться, чтобы забрать его себе. Целеустремленность, терпение и любовь к футболу. Только так. Когда начинал в 90-е годы, у нас не было легионеров. Мы варились в собственном соку, видели сильных игроков по телевизору. Когда двери открылись для иностранных футболистов, стало возможно сравнивать, смотреть на них. Для наших молодых ребят, которые сейчас видят тренировки Жерсона и Вендела, это большой плюс. Конкурируя и работая с ними, они растут как спортсмены. У меня в молодости такого не было.

— Какой совет вы дали бы Шилову?

— Терпеть, ждать своего шанса. Хотя, возможно, это звучит не совсем корректно — ему уже предоставлялось много шансов. И при получении своих минут на поле Вадим делает результативные действия. Показывая, что он достоин быть в «Зените», получать больше времени, выходить в составе. Но терпеть Шилову точно нужно.

Илья Аникеев