Контракт Лички с «Динамо» автоматически продлился после победы над «Балтикой»

Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой еще на сезон.

46-летний специалист выполнил прописанную для этого задачу попадания в тройку призеров — ниже «Динамо» уже не опустится. При этом о кубковых достижениях в соглашении не сказано.

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России-2023/24 бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками, отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет 2 очка.

Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.