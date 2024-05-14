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Сегодня, 18:12

Контракт Лички с «Динамо» автоматически продлился после победы над «Балтикой»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой еще на сезон.

46-летний специалист выполнил прописанную для этого задачу попадания в тройку призеров — ниже «Динамо» уже не опустится. При этом о кубковых достижениях в соглашении не сказано.

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России-2023/24 бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками, отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет 2 очка.

Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.

&laquo;Динамо&raquo; надо набрать четыре очка в&nbsp;двух матчах, чтоб стать чемпионом России. «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два матча до конца

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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